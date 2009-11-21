Chavez'den 'Çakal Carlos'a övgü

T24 - ABD'ye karşı yaptığı sert eleştirileriyle tanınan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, bu kez de "Çakal Carlos" lakabıyla tanınan uluslararası terörist İlich Sanchez Ramirez'i övdü.



Çeşitli ülkelerden gelen sosyalist siyasetçilere yaptığı, televizyondan yayınlanan konuşmasında Ramirez'i "devrim savaşçısı" olarak niteleyen Chavez'in, "Onu terörist olmakla suçluyorlar, ama Carlos aslında bir devrim savaşçısıydı. Onu savunuyorum ve yarın Avrupa'da ne diyecekleri benim için hiç fark etmez" şeklindeki sözleri sosyalist siyasetçilerce alkışlarla karşılandı.



Konuşmasında Ramirez'in haksız yere suçlu bulunduğuna inandığını söyleyen Chavez'in, uluslararası terörist hakkında "zamanında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün en büyük savaşçılarından biriydi" ifadelerini kullanması dikkati çekti.



1970'li ve 1980'li yıllarda birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırıların, cinayetlerin ve dramatik rehin alma olaylarının baş planlayıcısı olarak kötü bir şöhret kazanan Ramirez, Fransız gizli servis görevlilerince 1994'te Sudan'da yakalanarak Fransa'ya getirilmişti.



Ramirez, yargılandığı Fransız mahkemesince, 1975'te 2 Fransız gizli servis görevlisi ile muhbir olduğu iddia edilen bir kişiyi öldürmekten suçlu bulunarak 1997'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



Daha önce de Ramirez'den söz ederken "bir arkadaş" ifadesini kullandığı bilinen Venezuela'nın solcu devlet başkanı Chavez'in, 1999 yılında yaşanan bir olayda, kendisine hapisteyken bir not gönderen Ramirez'e karşılık olarak bir mektup yazdığını doğrulaması ülkesinde büyük bir tartışmanın yaşanmasına neden olmuştu.