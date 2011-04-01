-CHAVEZ: "SIRA SURİYE'DE" COCHABAMBA (A.A) - 01.04.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya'dan sonra "emperyalist güçlerin Suriye'ye saldıracaklarını" iddia etti. Libya'ya askeri müdahaleyi "Libya halkına karşı emperyalist saldırı" olarak niteleyen Chavez, "Şimdi de emperyalist güçler başka halklara karşı ve nitekim Suriye halkına karşı saldırı hazırlığı içinde" diye konuştu. Latin Amerika gezisinin Bolivya durağında konuşan Chavez, ''emperyalist güçlerin'', bütün ahlaki, siyasi, uluslararası hukuk değerlerini hiçe sayarak ve sağduyuyu da bir kenara iterek, dünyadaki bütün halklara saldırdığını savundu. Chavez yaptığı açıklamada, "Yabancı güçler, nasıl ki Bolivya'nın, Venezuela'nın yeraltı zenginliklerini ele geçirmek istiyorlarsa, aynı nedenlerden dolayı da şu an Libya'ya saldırıyorlar" dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Chavez, Libya'da sahneye konulan senaryo ile Suriye'de sahneye konulan senaryo arasında benzerlik bulunduğunu öne sürdü. Chavez, daha önce de Libya'ya karşı uluslararası müdahaleyi "sorumsuzluk" olarak nitelemiş ve saldırının amacın sadece petrolü ele geçirmek olduğunu belirtmişti.