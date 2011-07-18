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Dünya

CHAVEZ: YAŞAMAK İÇİN SAVAŞIYORUM HAVANA (A.A)

18 Temmuz 2011 11:11

-CHAVEZ: YAŞAMAK İÇİN SAVAŞIYORUM HAVANA (A.A) - 18.07.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ''yaşam savaşı verdiğini'' söyledi. Kemoterapi görmek için Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Chavez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklamasında, ''Yaşamak için savaşıyorum'' dedi. Chavez, dün açılışı yapılan Alba oyunlarının başarısını da kutladığını bildirdi. Ardından Copa America'da Şili ile Venezuela maçına atıfta bulunan Chavez, ''Ve şimdi... futbol'' dedi ve Venezuela milli takımına başarı dilekleri yolladı. Venezuela Devlet Başkanı, Cumartesi akşamı geç saatlerde Havana'ya gelmişti. Parlamentonun onayıyla tedavisine Küba'da devam edecek Chavez'e kızlarından biri eşlik ediyor.

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