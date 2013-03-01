Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, 2 aydan fazla bir süredir tedavi gören Hugo Chavez'in 'yaşam mücadelesi verdiğini' söyledi. Maduro, "Biz de ona mücadelesinde eşlik ediyoruz" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, ameliyatının ardından 2 ayı aşkın süren tedavisinin devam ettiği ve ''yaşam mücadelesi verdiği'' bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, yaptığı açıklamada, ''Chavez, yaşam mücadelesi veriyor ve biz de ona bu mücadelesinde eşlik ediyoruz'' dedi.

Son olarak geçen yıl 11 Aralık'ta kanser ameliyatı için Küba'ya giden Devlet Başkanı Chavez'in, o günden bu yana hiçbir konuşması yayımlanmamıştı.

Venezuela'ya 18 Şubat'ta dönmesinden sonra Chavez'in tedavisine Karakas'taki askeri bir hastanede devam ediliyor.