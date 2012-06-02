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Dünya

Chavez Twitter’daki takipçisine ev hediye etti

Chavez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 3 milyonuncu takipçisi olan genç bir kadını ev vererek ödüllendirdi

02 Haziran 2012 13:13

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez  Twitter'daki 3 milyonuncu takipçisini evle ödüllendirdi.
 
Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 3 milyonuncu takipçisi olan genç bir kadını ev vererek ödüllendirdi.

Chavez, hafta başında yayınladığı mesajda, Natalia Valdivieso'yu 3 milyonuncu takipçisi olduğu için tebrik ederken, Valdivieso, ödülü olan yeni evini Perşembe günü aldığını söyledi.

Natalia Valdivieso, Twitter hesabında yayınladığı mesajlardan birinde, ''Teşekkür ederim, evim çok güzel'' derken, bir diğerinde evinin bulunduğu Margarita Adası'nda 200 aileye daha ev verildiğini kaydetti.

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