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Dünya

Chavez seller için 'kapitalizm'i suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ülkesinde en az 32 kişinin ölümüne neden olan seller ve toprak kaymaları için "kapitalizm"i suçladı.

06 Aralık 2010 02:00

T24 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ülkesinde en az 32 kişinin ölümüne neden olan seller ve toprak kaymaları için "kapitalizm"i suçladı. 


Sellerden etkilenen 25 aileyi devlet başkanlığı sarayında konuk eden ve diğerleri için de bakanlıklarda, kışlalarda ve alışveriş merkezlerinde yer açılması talimatını veren Chavez, "gelişmiş ülkelerin, cani bir kalkınma modelini sürdürmek için sorumsuz bir şekilde ekolojik düzene zarar verdiğini, dünya nüfusunun çok büyük bir kısmının da bunun korkunç sonuçlarına katlanmak durumunda kaldığını" söyledi. 


"Kapitalizmin neden olduğu ekolojik dengesizliğin endişe verici atmosferik fenomenlerin temel sebebi olduğunu" ifade eden Chavez, "Güçlü ekonomiler yıkıcı bir yaşam tarzında ısrar ediyor, daha sonra da herhangi bir sorumluluk almayı reddediyorlar" dedi. 


Venezuela'da son günlerde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sellerde en az 32 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi de evlerini terk etmek durumunda kalmıştı.  


Kolombiya'da da 170 kişi yaşamını yitirmiş ve 1,5 milyon kişi evsiz kalmıştı.

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