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Dünya

Chavez Rusya'da ABD'ye çattı

10 Eylül 2009 15:16

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, askeri işbirliğini ele almak üzere Rusya'ya geldi.

Rusya ziyaretine başkent Moskova'da dün akşam üniversite öğrencileriyle buluşarak başlayan Chavez, ABD'yi küçük devletleri yutan bir yılana benzetti ve dünyanın en büyük gücü ABD'yi “dünyanın başlıca teröristi” olarak niteledi.

Chavez, “ABD, bütün dünyayı kontrol etmek istiyor, ama Yankee imparatorluğu yıkılma yolunda. Önümüzdeki yıllarda yıkılacak” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile Başbakan Vladimir Putin'i öven Chavez, “Putin ve Medvedev, arkalarında sadece Rusya için değil, bütün dünya için büyük bir miras bırakacak” dedi.

Askeri kaynaklar, bugün Medvedev ve Putin ile bir araya gelmesi beklenen Chavez'in helikopter, zırhlı birlik araçları ve denizaltıların yanı sıra T-72 ve T-90 tankları almaya çalışacağını söylüyor.
 

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