Chavez Rusya'da ABD'ye çattı

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|Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, askeri işbirliğini ele
almak üzere Rusya'ya geldi.
Rusya ziyaretine
başkent Moskova'da dün akşam üniversite öğrencileriyle buluşarak başlayan
Chavez, ABD'yi küçük devletleri yutan bir yılana benzetti ve dünyanın en büyük
gücü ABD'yi “dünyanın başlıca teröristi” olarak niteledi.
Chavez, “ABD,
bütün dünyayı kontrol etmek istiyor, ama Yankee imparatorluğu yıkılma yolunda.
Önümüzdeki yıllarda yıkılacak” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı
Dimitriy Medvedev ile Başbakan Vladimir Putin'i öven Chavez, “Putin ve Medvedev,
arkalarında sadece Rusya için değil, bütün dünya için büyük bir miras bırakacak”
dedi.
Askeri kaynaklar, bugün Medvedev ve Putin ile bir araya gelmesi
beklenen Chavez'in helikopter, zırhlı birlik araçları ve denizaltıların yanı
sıra T-72 ve T-90 tankları almaya çalışacağını
söylüyor.