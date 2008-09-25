Chavez Rusya'da...

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Latin Amerika ile ilişkilerin Moskova hükümetinin önde gelen dış politika önceliği olacağını söyledi.

Ziyaret için Moskova'da bulunan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile görüşen Putin, Rusya'nın Venezuela ile daha ileri askeri ilişkileri ele almayı, barışçıl amaçlar için nükleer enerji geliştirmesine yardım etmeyi istediğini kaydetti.

Chavez de Venezuela ile Rusya arasındaki yakın ilişkilerin, çok kutuplu bir dünyayı güçlendireceğini söyledi. Hugo Chavez, çıktığı yurtdışı gezisi çerçevesinde ilk olarak Çin'de temaslarda bulunduktan sonra bugün Rusya'ya geldi.

Chavez'in Rusya'dan sonra Portekiz ve Fransa'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Chavez'in Pekin ziyaretinde, Venezuela'nın Çin'e petrol ihracının, gelecek yıl günde yarım milyon varile çıkarılmasını öngören, enerji alanında birçok anlaşma imzalanmıştı