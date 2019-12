Chavez: Pekin, New York’tan daha önemli

Rus gemileri Venezuela yolunda

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, çıktığı uluslararası gezinin ilk durağı olan Çin’de, ülkesinin artık ABD’nin arka bahçesi olmadığını ve Pekin’i ziyaret etmeyi New York’tan daha önemli bulduğunu söyledi.Hugo Chavez, Pekin’e varışında yaptığı açıklamada, “Çin’in dünyaya, büyük bir güç olmak için kimseye zarar vermek gerekmediğini gösterdiğini” ifade ederek, “Onlar barışın askerleri” dedi. BM Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı New York’taki görüşmelerde yer almamasıyla ilgili soruya Chavez, “Pekin’de bulunmak, New York’ta bulunmaktan çok daha önemli” yanıtını verdi.Venezuela hükümetinin açıklamasına göre Chavez, “Talep ettiğimiz tek şey ülkemize saygı gösterilmesi. Artık ABD’nin arka bahçesi değiliz” diye konuştu.Yıllardır süren gerginliğe rağmen Venezuela’nın petrol ihracatının yüzde 60’ını yaptığı ABD’ye bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Chavez’in, Çin’e petrol satışını artırarak Pekin ile ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediği yorumları yapılıyor.Chavez’in petrol ihracatı için yeni pazarlar oluşturma stratejisinde önemli bir bağlantı olan Çin’e, Venezuela devlet petrol şirketinin Nisan ayı itibarıyla günde 250 bin varil petrol sevk ettiği ve bu rakamı 2010’a kadar günde 500 bin varile çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.Caracas ve Pekin, ayrıca Çin’de üç rafineri inşa etmek için anlaştılar.Çin’in 1 Kasım’da Venezuela’nın ilk uydusunu uzaya fırlatması planlanıyor ve K-8 tipi savaş uçakları satma olasılığından bahsediliyor.Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Chavez’in Perşembe gününe kadar sürecek ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile bir araya geleceği, iki liderin, spor ve hukuk dahil çeşitli alanlarda işbirliğine yönelik belgeler imzalayacağı bildirildi.Chavez, Çin’den sonra Rusya, Portekiz ve Fransa’yı ziyaret edecek.