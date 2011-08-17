T24 LogoT24 Logo
Dünya

Chavez: Metastazım yok KARAKAS (A.A) 

17 Ağustos 2011 13:44

-Chavez: Metastazım yok KARAKAS (A.A) - 17.08.2011 - Kanser tedavisi gören Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, hastalığın başka organlara sıçramadığını açıkladı. Chavez, başkent Karakas'ta Devlet Başkanlığı Sarayı'nın önünde yaptığı açıklamada, ''Metastazım yok, vücudumda tek bir metastaz dahi bulamadılar'' dedi. İkinci kemoterapiden sonra kendisini güçsüz hissettiğini de ifade eden Chavez, kemoterapinin zor bir tedavi olduğunu belirtti. Chavez, halsizlik dışında sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24