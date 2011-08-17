-Chavez: Metastazım yok KARAKAS (A.A) - 17.08.2011 - Kanser tedavisi gören Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, hastalığın başka organlara sıçramadığını açıkladı. Chavez, başkent Karakas'ta Devlet Başkanlığı Sarayı'nın önünde yaptığı açıklamada, ''Metastazım yok, vücudumda tek bir metastaz dahi bulamadılar'' dedi. İkinci kemoterapiden sonra kendisini güçsüz hissettiğini de ifade eden Chavez, kemoterapinin zor bir tedavi olduğunu belirtti. Chavez, halsizlik dışında sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.