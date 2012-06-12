Chavez devlet başkanlığına yine aday

Venezuela lideri Hugo Chavez, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için kaydını yaptırdı.

Üçüncü dönemde de başkanlık koltuğunda oturmak isteyen Chavez’i, başkent Caracas’taki seçim bürosu dışında bekleyen on binlerce destekçisi yalnız bırakmadı.

Başkentteki miting, kanser teşhisi konan Chavez’e destek için son bir yılda yapılan en büyük gösteri oldu.

Sağlığı yerinde görünen Chavez, kalabalık önünde dans edip şarkı söyledi ve seçimlerde mücadele edip kazanacağı sözünü verdi.

Chavez, “Zor bir yıl oldu. Bu hayat için Tanrı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Meydana bir kamyonla gelen ve sokakları dolduran destekçilerini selamlayan Chavez’in üzerinde ulusal bayrağı temsil eden renklerde bir üniforma vardı.

Kaydını yaptırırken “Size mücadele, savaş ve tabi ki kazanma sözü veriyorum” diyen Chavez, bina dışındaki meydanda toplanan kalabalığa, “Ben Küba’dayken birçok defa öldüğüme dair haberler yayanların psikolojik savaşının kurbanı olduk” diye seslendi.

Chavez, Cumartesi günü test sonuçlarının sağlığının yerine olduğunu gösterdiğini belirtip 7 Ekim’deki seçimlere katılıp altı yıl daha başkanlık koltuğunda kalmak için yeterince dinç olduğunu ifade etti.



'Ben kimsenin düşmanı değilim'



Chavez’in en büyük rakibi Henrique Capriles.

Capriles, 30’dan fazla partinin oluşturduğu koalisyonun temsilcisi olarak katılacağı seçimler için Pazar günü kaydını yaptırdı.

Başkent Caracas sokaklarında yürüyüş düzenleyen 39 yaşındaki politikacı, suç ve yolsuzlukla mücadele etme ve ekonomik kalkınma sağlama sözü verdi.

Devlet başkanlığına aday olmak için geçen hafta Miranda valiliği görevinden ayrılan Capriles, Chavez’in solcu siyasi görüşlerini eleştirip dengeli sosyal program izleyen Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın yolundan gideceğini söyledi.

Capriles, “Ben kimsenin düşmanı değilim. Ben sorunların, şiddetin ve hükümetinin ilerlemeyi teşvik etmediği bir ülkenin düşmanıyım” dedi.