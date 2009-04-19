Chavez ABD'yle buzları eritiyor

Venezuela, 7 ay aradan sonra ABD'ye büyükelçi gönderiyor.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Trinidad-Tobago'da düzenlenen Amerika kıtası zirvesinde, ABD'ye bir büyükelçi atayacağını belirterek, "Roy Chaderton le konuştum ve onu ABD Büyükelçisi olarak atadı" ifadesini kullandı.



Geçen Eylülde ABD'deki Büyükelçisi geri çeken Chavez, bundan sonra ABD'nin buna vereceği karşılığı bekleyeceklerini söyledi.



Bu arada, zirveye katılan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, ABD'nin arasının hiç de iyi olmadığı Venezuela'ya ve Bolivya'ya büyükelçi göndermesi tavsiyesinde bulundu.



Bush döneminde Amerikan yönetiminin epeyce canını sıkan ve Bush'a "şeytan" bile diyen Chavez, Mart ayındaki bir konuşmasında, yeni Başkan Obama için "zavallı cahil" ifadesinde bulunmuş ve ABD'ye Venezuela büyükelçisinin yakında dönme ihtimalini göz ardı etmişti. Ancak Chavez, zirvede dün Obama ile el sıkışmış ve "kendisiyle dost olmak istediğini" belirtip, bir de kitap hediye etmişti.

