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Dünya

CHAVEZ: ABD LİBYA'YI İSTİLA EDECEK KARAKAS (A.A)

01 Mart 2011 10:18

-CHAVEZ: ABD LİBYA'YI İSTİLA EDECEK KARAKAS (A.A) - 01.03.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi kınamayacağını yineleyerek, ABD'nin petrol kaynaklarını ele geçirmek için Libya'yı istilaya hazırlandığını öne sürdü. Chavez, devlet üniversitelerinden yeni mezunlara hitap ettiği konuşmasında, Libya'yla ilgili yalanlar kampanyası yürütüldüğünü ifade ederek, "O'nu (Kaddafi) kınamayacağım. Dostum olan birini kınamak alçaklıktır" dedi. Hugo Chavez, televizyondan da yayımlanan konuşmasında, Kaddafi'nin iktidardan uzaklaştırılması kampanyasının arkasında Amerikan hükümetinin bulunduğunu savundu. Venezuela muhalefeti, Kaddafi'yle yakın ilişkileri bulunduğu için Chavez'i şiddetle eleştiriyor.

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