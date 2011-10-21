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Dünya

Chavez: "Kaddafi şehit oldu" ANKARA (A.A) 

21 Ekim 2011 12:41

-Chavez: "Kaddafi şehit oldu" ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin "şehit" olduğunu söyledi. El Arabiya'nın haberine göre Chavez, kanser tedavisi gördüğü Küba'dan dönüşünde, Kaddafi'nin öldürülmesine öfkesini, "bunun bir zorbalık olduğu" sözleriyle dile getirdi. Hugo Chavez, "Kaddafi'yi tüm yaşamımız boyunca büyük bir savaşçı, devrimci ve şehit olarak hatırlamalıyız" dedi. Chavez, Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanımayacağını da yineledi. Venezuela Devlet Başkanı Chavez, Libya'da yönetim karşıtı gösterilerin başladığı şubat ayından bu yana Kaddafi'ye destek vermiş ve NATO'yu Libya'nın petrolünü kontrol edebilmek için ülkedeki krizi kendi çıkarına kullanmakla suçlamıştı.

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