T24 LogoT24 Logo
Spor

CHATMAN SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI İSTANBUL (A.A)

30 Aralık 2010 21:42

-CHATMAN SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Cola Turka'da ABD'li oyuncu Mire Chatman disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün maddi tüm vecibelerini yerine getirmesine karşın, iki kez antrenmana çıkmayan ve takım içinde disiplinsiz hareketlerde bulunan Mire Chatman, süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24