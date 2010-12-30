-CHATMAN SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Cola Turka'da ABD'li oyuncu Mire Chatman disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün maddi tüm vecibelerini yerine getirmesine karşın, iki kez antrenmana çıkmayan ve takım içinde disiplinsiz hareketlerde bulunan Mire Chatman, süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır'' denildi.