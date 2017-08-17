Charlottesville tartışması büyüyor: Ünlü CEO'lar 'Trump gemisini terk etti'

Beyaz Saray'ın resmi olmayan danışmanlık kurullarında yer alan ünlü CEO'ların, ABD Başkanı Trump'ın Charlottesville'de yaşanan gösterilerle ilgili açıklamaları sonrası peşpeşe kurullardan ayrılmaya başlaması üzerine, Trump, bu kurulları kapattığını açıkladı.

Trump'ın Strateji ve Politika Forumu'nun Amerikan televizyonu CNBC'ye konuşan bir üyesi, bu foruma üye olan CEO'ların Trump'ın son açıklamaları üzerine dağılma kararı aldığını söylemişti.

Söz konusu kurullarda Amerikan sanayisinin en önde gelen bazı şirketlerinin yöneticileri yer alıyordu. Bunlar arasında teknoloji devi Intel ve General Electric'in patronları da bulunuyordu.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Trump bir tweet atarak, "Sanayi Konseyi ile Strateji ve Politika Forumu'ndaki iş insanlarının üzerine baskı kurmak yerine ikisine de son veriyorum. Hepinize teşekkürler" dedi.

Trump, Charlottesville kentinde, ırkçı ve ırkçılık karşıtı grupların karşı karşıya geldiği gösterilerde her iki tarafın da 'suçlu olduğu' açıklamasında bulunmuştu.

Strateji ve Politika Forumu'ndan CNBC'ye konuşan bir kişi, Trump'ın bu tavrına tepki koymak istedikleri için topluca danışmanlık kurulundan çekilme kararı aldıklarını söyledi.

Sanayi Konseyi'nden 11 CEO ayrıldı

Bu konseyde yer alan isimlerden bazıları BlackRock CEO'su Laurence D. Fin, IBM'in CEO'su Ginni Rometty ve Boston Consulting Group'un CEO'su Rich Lesse.

Aynı zamanda General Motors, JPMorgan Chase, Wal-Mart Stores, Boeing, Pepsi şirketlerinin CEO'ları da danışmanlık kurulunda görev alıyordu.

UBER'in eski CEO'su Travis Kalanick, çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere getirilen seyahat yasağının ardından, Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve Disney'in CEO'su Bob Iger ise ABD'nin Paris iklim anlaşmasından çekilmesi üzerine kuruldan ayrılmışlardı.

Sanayi Konseyi'ndeki 11 CEO ise Trump'ın ırkçılık yanlısı gruplara karşı söylemini hafif buldukları gerekçesiyle danışmanlık görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

"Ticaret isyanı Trump'ı yalnızlaştırdı"

BBC'nin ekonomi editörü Simon Jack, "Ticaret isyanı Trump'ı yalnızlaştırdı" başlıklı yazısında iş dünyasının ünlü isimlerinin Trump gemisini terk ettiğini yazdı.

Simon Jack , kaleme aldığı analizde, "Trump, her ne kadar bu danışma kurullarını kendi kapattığını söylese de buna kimse inanmıyor. Amerikan sanayisini eski şaaşalı günlerine götürme vaadi, ekonomi kurmaylarının gemiden atlamasıyla kısa sürmüşe benziyor" ifadelerini kullandı.