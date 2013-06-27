T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Charlie'in Çikolata Fabrikası müzikal oldu

İngiliz yazar Roald Dahl'ın ünlü romanı Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın müzikali önceki akşam gala yaptı.

27 Haziran 2013 14:44

Oscar ödüllü Sam Mendes’in yönettiği oyunun Londra’da Royal Drury Lane’de önceki akşam düzenlenen galasına Uma Thurman, Sarah Jessica Parker ve Barbara Windsor gibi çok sayıda ünlü akın etti. 1964 yılında yazılan kitapta, Willy Wonka’nın çikolata fabrikası içinde Küçük Charlie Bucket’ın maceraları anlatılıyor. İngiliz aktör Douglas Hodge’ın Willy Wonka’yı canlandırdığı, 2014 Mayıs ayına kadar sahnelenecek müzikal, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Dahl’ın kızı Lucy, BBC’ye yaptığı açıklamada, 'Açılış için California’dan geldim. Çikolata fabrikasının kapılarında bekleyen şanslı çocuklardan biriymiş gibi hissettim' dedi. Yazarın diğer kızı Ophelia ise 'Bugüne kadarki en iyi hikâyelerden biri. Sam Mendes de gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerden biri. Çok iyi bir birliktelik olmuş' dedi.
 

ETİKETLER

Charlienin Çikolata Fabrikasımüzikal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24