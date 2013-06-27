Charlie'in Çikolata Fabrikası müzikal oldu

Oscar ödüllü Sam Mendes’in yönettiği oyunun Londra’da Royal Drury Lane’de önceki akşam düzenlenen galasına Uma Thurman, Sarah Jessica Parker ve Barbara Windsor gibi çok sayıda ünlü akın etti. 1964 yılında yazılan kitapta, Willy Wonka’nın çikolata fabrikası içinde Küçük Charlie Bucket’ın maceraları anlatılıyor. İngiliz aktör Douglas Hodge’ın Willy Wonka’yı canlandırdığı, 2014 Mayıs ayına kadar sahnelenecek müzikal, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Dahl’ın kızı Lucy, BBC’ye yaptığı açıklamada, 'Açılış için California’dan geldim. Çikolata fabrikasının kapılarında bekleyen şanslı çocuklardan biriymiş gibi hissettim' dedi. Yazarın diğer kızı Ophelia ise 'Bugüne kadarki en iyi hikâyelerden biri. Sam Mendes de gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerden biri. Çok iyi bir birliktelik olmuş' dedi.

