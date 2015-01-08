Charlie Hebdo rekor baskı yapacak

Paris'te Charlie Hebdo'ya yapılan saldırı, derginin önümüzdeki hafta yapacağı baskıyı engellemedi.
Derginin avukatı Richard Malka, normalde 60 bin baskıyla satışa çıkan derginin, haftaya 1 milyon
baskı yapacağını açıkladı.
Malka, saldırı sonrası dünya genelindeki büyük ilgi nedeniyle bu kadar yüksek bir baskı yapılacağını
söyledi. Ancak normalde 16 sayfa olan dergi haftaya sadece 8 sayfa yayına sunulacak.
Charlie Hebdo yazarlarından Patrick Pelloux diğer çalışanlarla yaptığı toplantı sonrası,
devam etme
kararı aldıklarını kaydetti. Pelloux, “Gelecek hafta yeni sayıyı çıkarmaya karar verdik. Hepimiz bu
konuda hem fikiriz” dedi.
Pelloux, “Bu çok zor. Hepimiz büyük acı ve korku içindeyiz. Ancak yine de devam ediyoruz çünkü
aptallık kazanamayacak. Charb her zaman neye mal olursa olsun derginin her zaman yayınlaması
gerektiğini söylerdi“ şeklinde konuştu.
“Libération“ gazetesi, derginin büroları soruşturma nedeniyle kullanılamadığı için
kendi ofislerini
cumadan itibaren kalan Charlie Hebdo çalışanlarına açabileceğini belirtti. Le Monde ve televizyon
kanalı Canal+ da yardım önerdi.
Derginin çarşamba günü satışa sunulması bekleniyor.