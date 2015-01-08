Charlie Hebdo rekor baskı yapacak

Paris'te Charlie Hebdo'ya yapılan saldırı, derginin önümüzdeki hafta yapacağı baskıyı engellemedi.

Derginin avukatı Richard Malka, normalde 60 bin baskıyla satışa çıkan derginin, haftaya 1 milyon

baskı yapacağını açıkladı.

Malka, saldırı sonrası dünya genelindeki büyük ilgi nedeniyle bu kadar yüksek bir baskı yapılacağını

söyledi. Ancak normalde 16 sayfa olan dergi haftaya sadece 8 sayfa yayına sunulacak.

Charlie Hebdo yazarlarından Patrick Pelloux diğer çalışanlarla yaptığı toplantı sonrası,

devam etme

kararı aldıklarını kaydetti. Pelloux, “Gelecek hafta yeni sayıyı çıkarmaya karar verdik. Hepimiz bu

konuda hem fikiriz” dedi.

Pelloux, “Bu çok zor. Hepimiz büyük acı ve korku içindeyiz. Ancak yine de devam ediyoruz çünkü

aptallık kazanamayacak. Charb her zaman neye mal olursa olsun derginin her zaman yayınlaması

gerektiğini söylerdi“ şeklinde konuştu.

“Libération“ gazetesi, derginin büroları soruşturma nedeniyle kullanılamadığı için

kendi ofislerini

cumadan itibaren kalan Charlie Hebdo çalışanlarına açabileceğini belirtti. Le Monde ve televizyon

kanalı Canal+ da yardım önerdi.

Derginin çarşamba günü satışa sunulması bekleniyor.