Charlie Haden’ın aile albümü

Caz müziğin yenilikçi kanadında yarım asır geçiren, muhalif kişilik Charlie Haden bir country albümü yaptı. Çocuklarıyla birlikte seslendirdiği şarkılar, kendisine müziği öğreten anne babasına bir saygı duruşu niteliğinde.



Modern cazın keskin sınırlarında geçen etkileyici bir kariyerin ardından, ünlü basçı Charlie Haden bir country albümü kaydetmek üzere stüdyoya girdiğinde kendi tabiriyle ‘korkuyordu’. Neyse ki ailesinin ve dostlarının küçük yardımlarıyla bu işin de üstesinden geldi ve köklerine uzanan yolculuğunu tamamladı, hatta Grammy adaylıklarına bir yenisini bile ekledi.



71 yaşındaki basçı, yarım asır önce Ornette Coleman dörtlüsünün bir parçası olarak caz müziğin şeklini değiştirenlerden biriydi. Şimdi ise En iyi Country enstrümantalisti dalında Grammy adayı... Ona bu adaylığı getiren yeni albümündeki ‘Is This America? (Katrina 2005)’ adlı şarkı. Amerikan hükümetinin kasırga sırasındaki acizliğine yönelik üzüntü ve isyan duygusunu ortaya döken bu şarkıyı, bestecisi Pat Matheny’le birlikte çalıyorlar. Albümdeki güncel birkaç besteden biri bu şarkı. Çünkü ‘Rambling Boy’ daha çok, bir zamanların country şarkıcılarının meşhur ettiği o eski şarkılardan oluşuyor.



Muhtemelen Haden bu şarkıları en son, en genç üyesi olduğu Haden Family (Haden Ailesi) adlı toplulukta anne babası ve kardeşleriyle birlikte söylemişti. Haden Family, 30’lar ve 40’lar boyunca Ortabatı Amerika’nın en popüler country topluluklarından biriydi. Şimdi Charlie bu işi, karısı Ruth, oğlu Josh, kızları Rachel, Petra ve Tanya ile damadı aktör Jack Black ve Elvis Costello, Vince Gill, Rosanne Cash gibi müzisyen arkadaşlarıyla birlikte yapıyor.



“Caz kayıtlarıyla aldığım üç Grammy ödülüm ve 15 adaylığım var ama bu kayıt benim için çok özel. Çünkü bu albümle kendi country kökenlerime ve küçük bir çocukken söylediğim şarkılara gidiyorum” diyen Charlie Haden, albümle duygusal bağını şöyle anlatıyor: “Kökenlerim beni hiç terketmedi, çünkü hatırladığım ilk şey annemle birlikte şarkı söylediğimizdir. Hayatım boyunca defalarca böyle bir şey yapmak istedim ama modern müzikle o kadar yoğun uğraşıyordum ki hayalim hiçbir zaman gerçekleşmeyecek gibiydi.”



Rambling Boy CD’si Haden’ın ilk kayıtlı performansını da içeriyor. 1939 yılında Haden Family’nin yaptığı bir kayıttan alınmış, 22 aylık küçük kovboy Charlie’nin gospelimsi nidaları...



Bunun dışında Haden’ı albüme bağlayan ‘Wildwood Flower’ ve adını albüme veren ‘Rambling Boy’ gibi şarkılar da var. Bu iki şarkıyı annesinin kız kardeşleriyle birlikte Missouri’deki evlerinin mutfağında söylediği ezgiler olarak hatırlıyor Haden. “Bu şarkıları yeni bir şekilde seslendirdik ama geleneksel yanlarına dokunmadık, ne bileyim çılgın bir şey yapmaya çalışmadık, insanlar içindeki güzel müziği duysunlar istedik” diye anlatıyor albümü.



Her şey Parker’la başladı

Haden, ailesiyle birlikte yaptığı şarkıcılık kariyerini 15 yaşında bitirmiş ve basa yoğunlaşmış. Omaha’da bir konserde Charlie Parker’ı dinledikten sonra istikametini caz müziğine yöneltmiş. 1956’da Los Angeles’a taşınıp caz öğrenimine başlamış. 1958-60 yıllarında Ornett Coleman’ın emprovizasyonlarıyla ünlü kuartetinde çalarken bile country yaparken öğrendiği melodilerden ve armonilerden vaz geçmemiş, onları sık sık kullanmış. Bugün de o eski Coleman kayıtlarında, Hayden’ın sololarına kulak kabartanlar kolaylıkla bunu farkedebilir. Sonraki kariyerinde Quartet West ve solcu Liberation Music Orchestra gibi toplulukları yönetirken de caz ile bağımsızlık ve kimlik mücadelesi veren yoksul insanların müziği olarak gördüğü country arasında hep bir ilişki kurmaya dikkat etmiş Haden.

Bu albümün kayıtları için ilk tohumlar 20 yıl önce annesinin 80. yaşını kutlamak için biraya geldiklerinde atılmış. O gün Haden’ın kızlarının da katıldığı küçük aile orkestrası onda böyle bir albüm yapabileceği fikrini oluşturmuş. Neyse, aradan yıllar geçmiş ve yetenekli, ünlü country müzisyenleri, aile fertleri hep birlikte stüdyoya girmişler. “Bir stüdyo çalışmasından çok, aile toplantısı gibiydi” diye anlatıyor kayıt sürecini.



Evlatlar boş değil

Albüm, Haden’ın ‘indie rock’ sahnesinde görünen çocuklarına da dikkat çekiyor. Spain grubunun lideri olan Oğul Josh, etkileyici bir baladı, bir zamanlar Johny Cash’in seslendirdiği ‘Spiritual’ı söylüyor. Üç kız kardeş ise, bir nevi Haden üçlüsü olarak enerjik şarkılar seslenidriyor. Mesela çellist Tanya, müzikal kökenledrini keşfetmesini sağladığı için bu projeden pek memnun, “Ne zamandır konuşuyorduk, ailece müzik yapmak çok güzel bir şey” diyor. Haden için albümün önemi ise sadece çocuklarını kendi kökenleriyle buluşturmak değil, belki de daha çok anne ve babasına saygısını sunmak: “Müzikal olarak sahip olduğum her şeyi anne babama borçluyum. Çünkü beni iyi müziğe saygı gösterip ondan ilham alacak şekilde yetiştirenler onlardı”.