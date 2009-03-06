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Kültür-Sanat

Charlie Chaplin'in oğlu Sydney öldü

İngiliz sinema oyuncusu ve yönetmeni Charlie Chaplin'in, oyuncu oğlu Sydney Chaplin ABD'de 82 yaşında hayatını kaybetti

06 Mart 2009 02:00

İngiliz sinema oyuncusu ve yönetmeni Charlie Chaplin'in, oyuncu oğlu Sydney Chaplin ABD'de 82 yaşında hayatını kaybetti

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Chaplin'in hayatta olanlar arasındaki en büyük çocuğu Sydney, Los Angeles'ın 200 km doğusundaki Rancho Mirage'da beyin kanamasının ardından felç geçirerek, hayatını kaybetti.

Annesi Lita Grey olan Sydney Chaplin 1926'da dünyaya geldi. 2. Dünya Savaşı sırasında askerlik yapan Chaplin, daha sonra tiyatro ile ilgilendi ve 1957'de "Bells Are Ringing" müzikalindeki rolüyle Tony ödülünü kazandı.

Babasının desteğiyle ilk filmi "Limelight"da 1952'de rol alan Sydney, 1967'de babasının yönettiği son film olan "A Countess From Hong Kong"'da da oynadı.

4 kez evlenen ve bu evliliklerden 11 çocuğu olan Şarlo lakaplı Charlie Chaplin, 1977'de 88 yaşında ölmüştü. Charlie Chaplin'in şu anda 8 çocuğu hayatta bulunuyor.

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