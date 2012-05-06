Charlene saraydan kaçmak için çocuk doğurmak zorunda

Monaco Prensi Albert ile geçen temmuz ayında skandalların gölgesinde evlenen Güney Afrikalı Olimpik yüzücü Charlene Wittstock’un özgürlüğü karşısında yaptığı çocuk anlaşması yüzünden bunalıma girdiği iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, düğünlerine günler kala Prens Albert’ın üçüncü bir gayrimeşru çocuğunun olduğunun ortaya çıkması üzerine Charlene’in üç kere kaçmayı denediği basına yansımıştı. Charlene düğünlerinde Prens Albert’ı öpmek bile istememişti.

Fransız Vocisi dergisi, kaçma teşebbüslerinin ardından sarayın Charlene ile yasal bir varis vermesi karşılığında yüklü bir boşanma tazminatıyla birlikte ülkeden ayrılmasına izin verileceği konusunda bir anlaşma yaptığını yazdı.

Saray kaynaklarına dayandırılan habere göre evliliklerinin birinci yılında hâlâ hamile kalamayan Charlene giderek daha karanlık bir bunalıma girdi, stresli ve mutsuz hale geldi. Prens Albert’ın Togolu bir hostesten 7 yaşında bir oğlu ve Amerikalı bir emlakçıdan da 20 yaşında bir kızı var. Prens üçüncü gayrimeşru çocuğu iddiaları üzerine DNA testi yaptırmayı kabul etmişti.