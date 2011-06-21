Chad Hurley: YouTube’u iyi ki sattık yoksa batardık!

T24 - YouTube markasıyla online video işine girip, şirketi yatırımcı liginde hızla yukarılara taşıyan ardından da 2006 yılında 1.65 milyar dolara yeni ekonomi devi Google’a satan iki genç girişimciden biri olan Chad Hurley, YouTube’u satmaktan hiç pişmanlık duymadığını hatta YouTube’un bu satınalma ile ayakta durup, bugünlere geldiğini söyledi.







Hurley, Milliyet gazetesinden Şükrü Andaç'ın sorularını yanıtladı. İşte o söyleşi:

Eşi ve iki çocuğuyla birlikte tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen, tatilinin son birkaç gününü de İstanbul’da geçiren Hurley ile Çırağan Oteli’nin Boğaz’a bakan bahçesinde görüştük. Türkiye’ye iş için gelmediğinin altını çizen Hurley, buna karşılık İstanbul’da gördüğü hareketin kendisinde Türkiye algısını değiştirdiğini, yatırım ve lokalizasyon tarafında bundan böyle bölgeye farklı bakacağını kaydetti.



‘Yararlı bir satış oldu’

YouTube operasyonunu Google’a devrinin ardından ortağı Steve Chan ile birlikte yeni bir şirket (AVOS) kurup ilk olarak Yahoo’dan Delicious’u satın alan 34 yaşındaki Hurley ile internetteki fırsatları, hedeflerini, parlayacak projeleri ve sosyal medyayı konuştuk...

“2006’da 1.65 milyar dolara satılan YouTube’un bugünkü değeri daha yüksek rakamlara işaret ediyor. Bu durum sizde pişmanlık uyandırıyor mu?” sorusuna Hurley, pişman olmadığını ifade ediyor.

Hurley bu konuda şunları söyledi:

“İyi ki satmışız. İki taraf için de yararlı bir satış oldu. YouTube’u sattığımızda karşımızda sürekli battığımız bir tablo vardı. ‘Yüksek maliyet, yüksek risk.’ Bizim gibi bir yapının böyle bir durumu sürdürebilmesine imkan yoktu. Google sayesinde YouTube buraya geldi.”



‘Aşık olursak, alırız!

Chad Hurley, “Bizim için bir sonraki YouTube” olarak değerlendirdiği Delicious’un Yahoo’dan alım hikayesini şöyle anlatıyor:

“Yahoo, Delicious’u 2005’te 15 milyon dolara almıştı. Bizim pazarlık yaptığımız dönemde Yahoo bu işten çıkmak istiyordu. Biz Steve (Chen) ile Delicios markasının güçlü olduğunu, iyi bir kullanıcı kitlesi olduğuna inanıyorduk. Yahoo almış, öldürmemiş ama sevgisinden, aşkından yoksun bırakmıştı. Biz ise ona sevgiyle yaklaşıp, aşk vermek istiyorduk. Sevdiğimiz markayı bünyemize kattık, bundan 3 ay önce.”

“AVOS’un kasasında büyük para var, Delicious’u Yahoo’dan alırken cömert miydiniz?” denildiğinde Hurley, “Satın alma fiyatını anlaşmalar gereği açıklayamıyoruz ancak, Yahoo’nun 2006’a aldığı fiyattan çok daha düşük bir rakama Delicious’u aldığımızı söyleyebilirim” dedi.

“Delicious’u değiştirmek için çalışıyoruz” diyen Hurley, siteye yeni teknolojileri eklemek için çalıştıklarını, başta Türkçe olmak üzere farklı dil desteği ve lokalizasyon tarafıyla uğraştıklarını, dönüşüm için bir yıllık süreyi göze aldıklarını anlattı.



‘Ben kaçıyorum Google kovalıyor’

“Şirketinizi satın alan Google’ın CEO’su Eric Schmidt Türkiye’de, haberiniz var mı?” denildiğinde Chad Hurley, “Evet birkaç kişiden duydum, onun da burada olduğunu öğrendim. Ben Slikon Vadisi’nden kaçmaya çalışıyorum. Orası beni takip ediyor!”



Ailesiyle güney sahillerini dolaştı

“Türkiye’ye tatil için geldim. Güney sahillerini yat ile dolaştık. Eşim ve iki çocuğumla” diyen Hurley şöyle konuştu: “Türkiye’deki son 3-4 günümüzü de İstanbul’da geçirmek istedik. İstanbul’da camiler, kiliseler, saray turlarından sonra Kapalıçarşı’yı gezdik. İnanılmaz hareketli, canlı bir şehir.”



Genç girişimcilere tavsiyeleri...

Kurdukları şirketi oldukça yüksek bir rakama Google’a satan Hurley’den yeni ekonomi dünyasındaki genç girişimcilere tavsiyeler şunlar oluyor: “Mükemmel fikir, mükemmel çözüm, mükemmel ürün için çok vakit kaybetmeyin. Basitçe aklınız gelen fikri hayata geçirin. Mükemmel ürünü çıkarmak için geçen süre aleyhinize işleyecektir. Benim deneyimime göre işe başlayıp, karşınıza çıkan sorunlarla daha sonra iş sırasında uğraşmanın büyük faydası var.”



‘Facebook bana göre değil’

Chad Hurley nasıl bir internet, nasıl bir sosyal medya, teknoloji kullanıcısı... “Twitter’ı kullanıyorum ama iş için” diyen Hurley, “Facebook ise benim dünyamda yok. İletişimi buradan kurmak pek de benim tarzım değil. İnternette oldukça popüler ama benim için değil. ‘Neden kullanmalıyım’ dediğimde karşılığını bulamadığım için Facebook’ta kişisel hesabım yok. Aslında ben sıkı bir teknoloji, internet kullanıcısı değilim. Telefonu da konuşmak, mesajlaşmak, internete girmek için kullanıyorum. iPhone’umda bu yüzden onlarca uygulama yok” diye konuştu.



‘Türkiye ile iş yapmak için, İstanbul’u görmek yeter’

“Türkiye’de YouTube operasyonundan gördük ki oldukça güçlü bir internet kullanıcısı var” diye konuşan Hurley, pazar hakkında şunları söyledi: “Türkiye internette kesinlikle büyük potansiyel taşıyor. İstanbul seyahatimde görüyorum ki Türkiye bölgenin merkezinde bir yerde. Gerçekten de sadece cağrafi olarak değil iş olarak da Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlıyor. Şehirdeki canlılığa bakıldığında bırakın bir krizi büyüyen bir ekonomiyi görüyorsunuz. İnternette iş yapmak, başarılı olmak da bu dinamikleri kullanmaktan geçiyor. Türkiye’deki genç kitle ve hareket yeni ekonomi için büyük fırsat barındırıyor.”



Bir sonraki YouTube: Delicious!

“Bir sonraki Youtube ne olacak?” sorusuna Hurley’in yanıtı “Kesinlikle Delicious” şeklinde oluyor. İnternette kullanıcıların video tabanlı içeriğe büyük ilgi gösterdiğini, bunu başta YouTube olmak üzere video projelerini değerlerine bakarak anlamanın mümkün olduğunu ifade eden Chad Hurley, ama sadece bu alanın fırsatlarla dolu olmadığını yeni ekonomide farklı alanlara bakıldığında büyük sıçrama yapacak işler olduğunu kaydetti.

Bu amaçla Steve Chen ile birlikte kurdukları AVOS adlı şirkette başta Delicious olmak üzere yeni projelere odaklandıklarını belirten Hurley, video dünyasının dışında internet sitelerinin adreslerini bir arada toplayan, sosyal medya tabanlı bu projede önemli potansiyel gördüklerini kaydetti. Delicious, internet kullanıcılarının favori sitelerinin adreslerini internette sakladıkları, pylaştıkları bir iş modeline işaret ediyor.





15 kişilik ekibi var



AVOS’la birlikte TAP11 adlı bir şirketi de aldıklarını bu firmanın da Facebook, Twitter gibi sosyal ağ tabanlı sitelerdeki kullanıcı deneyimlerini analiz ettiğini anlatan Hurley, şimdilik bu iki alana yüklendiklerini, AVOS bünyesinde 15 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Hurley ayrıca, “Yeni proje peşinde koşmuyoruz. Sadece bir projeyle uğraşmak istiyoruz. Parça parça projelerin, ayrı işlerin pek başarılı olmadığını görüyoruz. Bu işi değerli hale getirmek, büyütmek için çalışıyoruz.”





