-ÇGD'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Abakay, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı gazetecilere açıklamada, Kılıçdaroğlu'na gazetecilerin mesleki sorunları hakkında bilgi verdiğini ve destek istediklerini söyledi. Türkiye'de 11 basın örgütünün oluşturduğu ''G-9 Gazetecilere Özgürlük Platformu''nca tutuklu gazetecilere yönelik başlatılan kampanyaya destek istediklerini ve ülkede 700'den fazla gazetecinin yargılandığını aktardıklarını anlatan Abakay, bu gazetecilere ilişkin listeyi de Kılıçdaroğlu'na verdiklerini belirtti. Medyanın sorunlarına sahip çıkan herkesle dayanışma içinde olacaklarını belirten Abakay, Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sıkıntılarına çözüm vaat ettiğini ve kendilerinin de bu yaklaşımdan dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiklerini kaydetti. Abakay, bir soru üzerine tutuklu gazetecilere ilişkin listenin herhangi bir ayrım yapılmadan hazırlandığını ifade ederek, düşüncelerinden ötürü yargılanan herkese sahip çıktıklarını belirtti. Başka bir soruyu da yanıtlayan Abakay, gündemdeki anayasa değişikliğinin toplumun sorunlarını çözmeye yönelik köklü değişiklikleri içermediğini belirterek, ''Biz bu anayasa değişikliği tasarısına karşıyız ve hayır oyu verilmesinden yanayız'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşmenin, ziyaret sırasında gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine de Abakay, Kılıçdaroğlu'nun, görüşmede Başbakan Erdoğan'ın konuya ilişkin önerilerini dinleyeceğini ve herhangi bir rapor sunmayacağını söylediğini aktardı.