ÇGD ödülleri sahiplerini buldu

T24- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi’nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği ‘Yerel Medya Ödülleri’, yapılan değerlendirmelerle sonuçlandırıldı.



ÇGD Ankara Şube Yönetim Kurulu tarfından yapılan yazılı açıklamaya göre seçici kurul, gelen başvuruların içerisinde yaptığı değerlendirmelerin ardından, 6 dalda ödül verilmesi kararlaştırdı. 14 Haziran 2010 günü kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ‘Behzat Miser’ adıyla bu yıldan itibaren sürekli verilecek haber dalındaki ödül ile diğer 5 daldaki ödülü kazanan basın mensupları ve eserleri şöyle:



Behzat Miser Haber Ödülü

Erdoğan Erişen, Ordu Gerçek Gazetesi’ndeki “Bu Yetim Hakkının Hesabını Da Ver Sayın Vali!” haberiyle;



Fotoğraf Ödülü

Anadolu Ajansı (AA) Muğla Büro Müdürü Kenan Gürbüz, fiziksel sakatlığı olan iki vatandaşımızın yüzmedeki başarılarına yönelik Posta Gazetesi’nde çıkan fotoğrafıyla;



Araştırma/İnceleme Ödülü

Şahiye Say, Samandağ Bağımsız Günlük Gazetesi’ndeki, 300 yıl öncesine dayanan Dadükler Köyü’nün 300 yıl öncesine dayanan kuruluşu ve günümüzdeki yaşam koşullarını anlattığı “1500 Nüfuslu Köyün Hepsinin Soyadı Dadük” başlıklı inceleme eseriyle;



Röportaj Ödülü

Serpil Uygun, Sabah Gazetesi Ankara Eki’ndeki, 25 yılda 114 ülkeyi bisikletle gezen İsveçli gezgin Mikael Standberg ile yaptığı ”Hayatın Anlamını Arayan Kaşif” başlıklı röportajıyla;



Radyo Programı Ödülü

Necile İçmeli, TRT Ankara Radyosu’ndaki, kadın, çevre ve çalışma hayatını kapsayan sosyal içerikli “Necile İçmeli ile Yaşama Dair” programıyla;



Elektronik Basın (internet) Ödülü

Giresun’un Görele ilçesinin Görele Haber internet sitesi; Ödüllerimiz veriliş tarihi ve yeri konusundaki bilgi, ilerleyen günlerde yapılacak duyuruyla üyelerimize iletilecektir.



