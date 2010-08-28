ÇGD: Karamehmet, cimrilik sergiliyor

T24 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Çukurova Holding bünyesindeki basın çalışanlarının maaşlarını alamaması nedeniyle açıklama yaptı. Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet'in Türkiye'nin en zengin ikinci patronu olduğu vurgusu yapılan açıklamada, basın emekçilerine maaşlarının ödenmemesi cimrilik olarak nitelendirildi.

ÇGD Ankara Şube Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklama şöyle:





'Karamehmet servetine rağmen maaşları ödemiyor'



"Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet Türkiye'nin en zengin ikinci patronu olduğu gibi her yıl Forbes dergisinin dünya zenginleri listesinde de yer almaktadır. Şirketleri her yıl kâr rekoru kırarken Karamehmet'in serveti de katlanmaktadır. Türkiye nüfusunun yarısından fazlası, Karamehmet'in sahibi olduğu iletişim, elektrik ve gaz dağıtım şirketlerine fatura ödemektedir. Mehmet Emin Karamehmet son olarak, 6,1 milyar dolar ödeyerek Başkent Doğalgaz Dağıtım, İstanbul Boğaziçi ve Gediz Elektrik dağıtım ihalelerini aldı, faturasını tahsil edeceği müşteri listesine milyonlarca kişiyi daha ekledi. Bunca servete ve birikim olanağına karşın Çukurova Holding bünyesindeki, Akşam gazetesi, SKY Türk ve Show TV'nin de aralarında olduğu medya işletmelerinde çalışan emekçilere aylardır ücret ödenmemektedir."





'Eşine rastlanılmayacak bir cimrilik'



"Gazete ve TV'lerdeki basın emekçileri (matbaa çalışanları, sayfa sekreterleri, muhabirler, editörler, program ekipleri) tam üç yıldır düzenli maaş alamamaktadırlar. Maç yayınlarına 2 milyar dolar, elektrik dağıtım şirketlerine 5 milyar dolar, doğalgaza 1.3 milyar dolar verirken gözünü bile kırpmayan Karamehmet, sırtlarından "başarılı işadamı" imajı, statü ve nüfuz edindiği basın emekçilerine hak ettikleri maaşları ödemekte eşine rastlanmayacak bir cimrilik sergilemektedir. Çukurova Holding Medya Grubu çalışanları aylardır, evine ekmek ve süt götürme, mütevazı alış verişlerin taksitlerini ödeme, çocuklarına ve sevdiklerine çam sakızı çoban armağanı hediyeler alma olanağından yoksun, parya gibi çalıştırılmaktadırlar. Çukurova Holding medyalarında çok ağır bir emek sömürüsü yaşanmaktadır."





'Karamehmet, günah işliyorsun!'



"Yeter artık!.. Çukurova Holding Medya Grubu emekçilerinin karın tokluğuna bile değil, ücretsiz aç biilaç çalıştırılmaları, en hafif deyişle vicdansızlıktır. Yıllarca 'kriz' bahanesiyle en alt seviyede tutulan ücretlerin ödenmemesi, en hafif deyişle gasptır, aç gözlülüktür. Binlerce emekçinin alın teriyle edinilmiş servetten çalışanlara hak ettikleri payın verilmemesi, en hafif deyişle kadirbilmezliktir. Aylardır ücret ödenmeyen emekçilere maaşların neden ödenmediği konusunda bir açıklama yapılmaması, en hafif deyişle saygısızlıktır. Çukurova emekçilerinin Ramazan ayında süresiz açlık orucu tutmaya zorlanmaları, sade bir iftar sofrasından yoksun bırakılmaları en hafif deyişle günahtır. Mehmet Emin Karamehmet'i işlediği günahtan, saygısızlıktan, kadirbilmezlikten, emekçilerini vicdansızca sömürmekten derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Arkadaşlarımızın hak ettikleri ücretlerinin ve biriken alacaklarının derhal ödenmesi, geçmişten gelen ücret artışlarının verilmesi çağrısında bulunuyor, taleplerin yerine getirilmesinin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz."



"Çukurova Grubu'nun basın kuruluşlarında çalışan emekçilerin maruz kaldığı muamele buzdağının görünen tepesidir. Sermaye-siyaset-medya üçlüsünün "talan ve yalan" pratiği, halkı doğru ve dürüst haberden yoksun bıraktığı gibi basın emekçilerini de paryalaştırmaktadır. Çukurova, Doğan, Turkuvaz, Feza, Star, Albayrak, Koza İpek ve diğer medya sermayedarları, aralarındaki pasta paylaşım kavgasına karşın, emekçilerin ortak çıkarlarına karşı sınıf içgüdüsüyle güç birliği yapabilmektedirler. Sermayedarların paryalaştırdığı medya emekçilerine, bu tablonun ancak örgütlü mücadele ile değişebileceğini hatırlatıyor, meslektaşlarımızı sendika ve dernek çatısı altında ortak mücadeleye çağırıyoruz."





