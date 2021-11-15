ÇGD, AKP’li Bursa Belediye Başkanı Aktaş'a 'İstenmeyen adam' ödülü verecek

Bursa’da 32 yıldır çağdaş gazetecilere ve sivil toplum temsilcilerine buluşma olanağı sağlayan ÇGD’nin idari ve sosyal tesisinin yıkım kararı muhalefet parti ve akademik odaların katılımıyla protesto edildi.

ÇGD lokali önünde kalabalık bir grup ile birlikte açıklama Şube Başkanı Rabia Deniz, “Kültürpark'taki idari ve sosyal tesisimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş tarafından kuruluş yıl dönümümüzde, 2 Aralık tarihinde boşaltılarak yıkılacak. 2. derece Doğal Sit Alanı kararı, Kültürpark'ın tamamını kapsarken, aynı alanda pek çok restoran ve kafe, idari birim bulunurken, yıkım gerekçesi yalnızca ÇGD Bursa Şubesi'ne uygulanıyor. İktidarın Bursa'daki temsilcisi, susturamadığı gazetecilerin evine gözünü dikmiştir. Yersiz, yurtsuz bırakmak istemektedir” ifadelerini kullandı.

Deniz, Alinur Aktaş’ı işaret ederek şöyle konuştu:

"Çağdaştan, çağdaşlıktan öç alırcasına"

"Çağdaştan, çağdaşlıktan öç alırcasına… Aynı başkan, 30 Ağustos'un halkı ilgilendiren bir bayram olmadığını savunan…’Tam bağımsız Türkiye’ diyen Türkan Saylan'ı, Uğur Mumcu'yu, Bahriye Üçok'u, Nazım Hikmet'i ‘vatan haini’ ilan eden başkan.

Aynı başkan ‘Millet Bahçesi’ yapma gerekçesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün bağışıyla kurulan önemli kent miraslarından Atatürk Stadyumu'nu yıkan başkan. Öteden beri savunduğumuz tüm demokratik kazanımlarımıza, bizi biz yapan tüm değerlere düşman! Kindar! İntikam besleyen bir başkan…

Gerçeklerle arasına duvar ören bu zihniyet, kötü belediyecilik uygulamalarını mesleği gereği haberleştirenleri kendince cezalandırmaktadır."

"Parti devletine dönüşmenin son örneği"

"Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti'nin ‘demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti’ niteliğinden uzaklaştırılarak ‘parti devleti’ haline dönüştürülmesi yolunda gazetecilerin susturulmasının son örneği olduğunu dile getiren Deniz, “Bunun adı; mesleğin ilkelerini hayatının anayasası bilen gazetecilere yeni bir baskı aracı oluşturmaktır. Bu tavır aynı zamanda gazetecilerin örgütlü gücüne ve bilincine yöneliktir”

"İstenmeyen adam’ ödülüne layık gördük"

Bu yıl yalnızca bir kişiye ödül vereceklerini duyuran ÇGD Şube Başkanı Deniz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada her yıl kuruluş yıl dönümümüzde gelenek haline getirdiğimiz ‘Çağdaş Ödülleri’ni bu yıl yalnızca tek bir dalda vereceğimizi ilan ediyoruz. ‘İstenmeyen adam’ ödülüne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı layık gördük.

2 Aralık'ta tam da burada. 89 yılından bu yana Türkiye genelinde Çağdaş'tan ödül alan herkesle birlikte ‘istenmeyen adam’ ödülümüzü görkemli bir törenle Alinur Aktaş'a vereceğiz. Bu kentin hafızası olmuş ÇGD'den yolu geçen herkese çağrımızdır. Gelin, organize kötülüğe karşı, örgütlü mücadelede birleşelim. 2 Aralık'ta Çağdaşta buluşalım. Hep birlikte haykıralım. Siz ancak duvarları yıkarsınız. Bizi değil! Özgür basın yıkılmaz."