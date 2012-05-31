Cezmi Ersöz ve Vedat Sakman'a saldırı!

Yazar-şair Cezmi Ersöz ve müzisyen-besteci Vedat Sakman ile oğlu Kutsal Sakman, Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne bağlı Göcek beldesinde 3 kişinin saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay dün gece Göcek’te sahneye çıkan Vedat Sakman’ın programı öncesinde meydana geldi. Vedat Sakman’ın oğlu Kutsal Sakman’ın işletmeciliğini yaptığı eğlence yerinde programa çıkmaya hazırlanan Vedat Sakman’a önce "Çalacaksan çal, çalgıcı" diyerek sözlü tacizde bulunan Y.A., daha sonra masadaki bardağı Vedat Sakman’ın başına attı. Y.A.’nın arkadaşları İ.T. ve B.O.’nun da karıştığı kavgaya, Sakman’ı dinlemek için eşi Dila Ersöz ile birlikten Bodrum’dan gelen yazar- şair Cezmi Ersöz de müdahale etti.

Kavgada Vedat Sakman, başına isabet eden bardakla yaralanırken, saldırganları engellemeye çalışan Cezmi Ersöz’ün aldığı yumruk darbeleriyle burnu kırıldı. Vedat Sakman’ın oğlu Kutsal Sakman da kaburgaları zedelendi ve atılan şişe nedeniyle yüzünden yaralandı.

İşletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken ölümle tehdit edilen Vedat Sakman ve Cezmi Ersöz, Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu. Karakolda ifadesi alınan saldırganlar serbest bırakıldı.

Vedat Sakman ve Cezmi Ersöz geceyi hastanede geçirdikten sonra bugün tekrar kontrol için Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne gitti.

Yaşananları anlatan Cezmi Ersöz, olayın açık bir ’maganda saldırısı’ olduğunu söyledi. Ersöz, "Eşim ve birkaç arkadaşımla otururken, müzik yapmak için hazırlanan Vedat Sakman’a 3 kişinin oturduğu yan masadan sözlü sataşma oldu. Bunun üzerine ‘Üslubuna dikkat et’ diyen Vedat Sakman’ın başına bardak atıldı. Ardından çıkan kavgada herkesin kaçıştığını fark ettim. Kırılan şişelerle üzerimize saldırdılar. Bu sırada benim burnum kırıldı. Mekanda da çok büyük hasar oluştu. Saldırganlardan şikayetçi olduk" diye konuştu.

Ölümcül bir saldırıya maruz kaldıklarını söyleyen Vedat Sakman ise "Oğlum Kutsal Sakman’ın işlettiği mekanda sahneye çıkmaya hazırlanırken, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştım. Sözlü olarak kendilerini uyardıktan sonra fiili olarak saldırıya geçtiler. Ben başımdan, Cezmi Ersöz burnundan, oğlum ise yüzünden kaburgalarından darbe aldı" dedi.