CNNTürk ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in sunduğu "Aykırı Sorular " programında gündeme dair açıklamalarda bulunan ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Cezmi Baskın,"O bölgenin ismi Kürdistan’dır, oradaki halk da Kürt halkıdır" dedi.

Türkiye'de politik tiyatronun önemli isimlerinden biri olan Cezmi Baskın, "Aykrı Sorular"a konuk oldu. Anadilde eğitimin, Türkiye'de yaşayan herkesin bir hakkı olduğunu dile getiren Cezmi Baskın; "Başbakan'ın Kürt sorununa yaklaşımı bir oy kapma amacı güdüyor. Ben bu yüzden kendisini samimi bulmuyorum ve desteklemiyorum" dedi.

Baskın, "Söylenenler yapılsa Kürdistan'a yatırım artacak mı? Kürdistan diyorum, bu bile sorun haline getiriliyor. Tabulardan kurtulmamız gerek" diye konuştu.