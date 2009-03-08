Cezerye, artık hurmalı, kivili, incirli

Mersin'in havuçtan yapılan yöresel tatlısı cezeryeye talebi artırmak isteyen bir girişimci, hurmalı, kivili, incirli, kayısılı, narlı ve sütlü çeşitlerini piyasaya sunuyor.



Özcanlar Kuruyemiş ve Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Altın, AA muhabirine yaptığı açıklama, 10 yıldır kentin değişik noktalarında ürettikleri cezeryeyi tüketiciyle buluşturduklarını bildirdi.



Altın, cezeryeyi, daha çok kişiye tanıtabilmek ve tüketimini artırabilmek amacıyla ürüne farklı sunumlar kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.



Yaklaşık 1 yıl önce deneme üretimine başlanan meyveli cezeryeyi, müşterilerden gelen olumlu tepkiler üzerine seri üretmeye başladıklarını anlatan Altın, "Şu anda, bilindik havuçlu cezeryenin dışına çıkarak, hurmalı, kivili, incirli, kayısılı, narlı ve sütlü cezerye üretiyoruz. Üretim aşamasının ilk zamanlarında talebinden tedirgin olduğumuz ürünler kısa zamanda beğeni topladı" dedi.



Altın, meyveli cezeryeden tadan herkesin mağazadan bir kaç kilo poşetle çıktığı belirterek, şöyle devam etti:



"Mağazaya giren, eli boş çıkmıyor. Mutlaka ev halkına da tattırmak üzere bir kaç kilogram alıp götürüyor. Aylık ortalama 2 ton civarında satış yapıyoruz. Bunun yüzde 30'unu meyveli cezeryeler oluşturuyor. Yarattığımız çeşit bolluğuyla, Mersin markasını Türkiye'ye mal edeceğiz. Katıldığımız 3. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı'nda da Adana, Malatya ve İzmir'den talep aldık."



Cezerye nasıl yapılıyor?



Altın, cezeryenin havuç, toz şeker, ceviz ve Hindistan cevizinden yapılan bir tatlı olduğunu belirtti.



Cezeryenin rendelenen havucun önce haşlanıp, ardından şekerle kavrulması, daha sonra içine Hindistan cevizinin yanı sıra yer fıstığı ya da ceviz koyularak yapıldığını, dilimledikten sonra servise hazır hale geldiğini vurgulayan Altın, meyveli cezeryede ise havucun yerine doğal meyve koyduklarını kaydetti.

