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Spor

Cezayirli futbolcuların otobüsü taşlandı: 3 yararlı

Mısır'da Cezayirli futbolcuları taşıyan otobüsün taşlanması sonucu 3 oyuncu yaralandı.

13 Kasım 2009 02:00

T24 - Mısır'da Cezayirli futbolcuları taşıyan otobüsün taşlanması sonucu 3 oyuncu yaralandı.

2010 Dünya Kupası elemelerinde Mısır ile Cezayir arasında oynanacak maç öncesi Mısır'a giden Cezayir kafilesi, havaalanından çıktıktan sonra saldırıya uğradı.

Cezayirli futbolcuları taşıyan otobüs taş yağmuruna tutulurken, 3 futbolcunun yaralandığı belirtildi.

Cezayir Futbol Federasyonu Başkanı Mohammed Rouaroa yaptığı açıklamada, “Bu şartlarda maçın oynanması mümün değil, güvenlik önlemleri yetersiz. Eğer can güvenliğimiz sağlanmazsa maça çıkmayız” diye konuştu.

Futbolculardan Antar Yahia ise, “Polis hiçbir şey yapmadı. Bize büyük büyük taşlar ve tuğlalar attılar. Otobüste yere yattık. Bütün camlar kırıldı. Bu bir utançtır. Biz onları çiçeklerle karşılamıştık” dedi.

FIFA'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı ve yaşananları acilen masaya yatıracağı öğrenildi.

Mısır ile Cezayir arasında 14 Kasım Cumartesi günü Kahire'de oynanacak maç Dünya Kupası'na gidecek takımı belirleyecek. Grupta Cezayir 13 puanla lider ve +7 averaja sahip. Mısır ise 10 puan ve +3 averajla ikinci sırada bulunuyor.

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