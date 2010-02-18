Cezayir'den Fransa'ya sömürgeci damgası

T24 - Cezayir'de iktidarın da desteklediği 125 milletvekili parlamentoya Fransız sömürgeciliğini suç sayan bir yasa teklifi sundu. Bunun üzerine Paris yönetimi bir tarih komisyonu oluşturulması teklifinde bulundu





1915 olaylarında Türkiye aleyhtarı tavrıyla bilinen Fransa, eski sömürgesi Cezayir'de benzer bir sınavla karşı karşıya. Cezayir Parlamentosu'na, Fransız sömürgeciliğinin suç sayılmasını öneren bir yasa teklifi sunuldu.



Fransız makamları ise Cezayir'deki bu yeni hamleyi, bir tür tarih komisyonu önerisiyle karşılamaya hazırlanıyor. Fransız Parlamentosu'nun alt kanadı, 2006 yılında 1915 olaylarıyla ilgili soykırım iddiasını reddetmeyi suç sayan yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarı, 4 yıldır Senato'da beklemede. Ancak şimdi Fransa Türkiye'ye her fırsatta yönelttiği suçlamalara benzer bir hamleyle karşı karşıya.





Cezayirli'nin gönlünü alma komisyonu



1930 - 1962 yılları arasında Fransa'nın sömürgesi olan Cezayir'de 15 maddelik yasa tasarısı farklı partilerden 125 milletvekilinin imzasıyla parlamentoya gönderildi. Üstelik bu partilerden üçü mecliste çoğunluğu elinde bulunduruyor. Tasarı, "Sömürgecilik suçlarının sorumlularının, oluşturulacak özel mahkemelerde yargılanmasını" ve konunun uluslararası mahkemelere taşınmasını öngörüyor.



Fransız hükümetinin atmayı planladığı adımlarsa 1915 tartışmasını hatırlatıyor. Türkiye'nin "1915 olaylarını tarihçilere bırakalım" önerisine karşı çıkan Fransa, Cezayir konusunda tarih komisyonu önerisinin de gerisine düşen bir formül üzerinde çalışıyor. Cezayir Savaşı üzerinde çalışan bir vakıf kurulacak. Ancak Fransa'nın savunma ve gazilerden sorumlu devlet bakanı "Cezayir Savaşı'nın tarihi baştan yazılmasın, herkesin gelip hatıralarını paylaşabileceği bir platform oluşturulsun" diyor. Fransa, bu vakıfla Cezayirlilerin gönlünü almaya çalışıyor.





Eski sömürgeye ilk ziyaret



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremle yerle bir olan Haiti'ye gitti. Bir Fransız cumhurbaşkanı, uzun yıllar Fransa'nın kolonisi olan Haiti'yi ilk kez ziyaret ediyor. Sarkozy'nin, ziyareti kapsamında, depremle sarsılan ülkeyi ve Fransa'ya ait bir saha hastanesini gezeceği bildirildi. Bazı Haitililer Fransa'nın kendilerine yönelik bu yeni ilgisini, ABD'ye karşı bir denge unsuru olarak memnuniyetle karşılarken, ziyaretin, 1804'te bağımsızlığını ilan eden Haiti'nin bunun için ödediği ağır bedelleri hatırlattığı da belirtiliyor.





