-CEZAYİR'DE YOKSUL MAHALLE AYAKLANDI ALGİERS (A.A) - 06.01.2011 - Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir'in başkenti Algiers'te fiyat artışlarını protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Bir görgü tanığı yaptığı açıklamada, başkentin fakir mahallelerinden Bab El Oued'de çıkan çatışmada, çoğu gençlerden oluşan protestocuların polise taş attığını, bir otobüs durağını tahrip ettiğini, lastiklerle barikat kurup, lastikleri yaktığını belirtti. Cezayir'de, şeker ve zeytinyağı gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarının son günlerde çok yükseldiği belirtiliyor.