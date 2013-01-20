Cezayir'de rehine operasyonu bitti: 55 kişi öldü

Cezayir’de El-Kaide bağlantılı bir örgüt tarafından doğalgaz tesisinde tutulan rehineleri kurtarmak için başlatılan operasyon sona erdi. Operasyonda 23'ü rehine, toplam 55 kişi hayatını kaybetti.



Cezayir'de günlerdir süren rehine operasyonu sona erdi, bilanço ise ağır: 23’ü rehine 55 ölü...

Cezayir ordusu, ülkenin doğusundaki Ayn Emnas'taki BP doğalgaz tesisinde El-Kaide bağlantılı bir örgüt tarafından alıkonulan rehineleri kurtarmak için 4 gündür devredeydi.

Havadan ve karadan yürütülen operasyonlar sona erdi. Operasyonlarda 23'ü rehine olmak üzere toplam 55 kişi hayatını kaybetti.

Ölen rehinlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, çoğunun yabancı uyruklu olduğu tahmin ediliyor.



650 rehine serbest



Büyük çoğunluğu Cezayirli olan 650'den fazla rehine ise militanlar tarafından serbest bırakıldı.



Türklerin durumu iyi



Tesisten çıkmayı başaran 3 Türk’ün sağlık durumlarının iyi olduğu ve İtalya üzerinden Türkiye’ye doğru yola çıktıkları öğrenildi.



İngiltere'den açıklama



İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, rehine kriziyle ilgili bir açıklama yaptı.

Operasyonun cezayirli yetkililer tarafından sona erdirildiğini ancak hayatını kaybedenler olduğunu belirten Hammond, hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ise açıklama yapmadı.

Bu arada, İngiltere'nin Cezayir Büyükelçisi'nin Ayn Emnas bölgesinde bulunan doğalgaz tesislerinde bugün incelemelerde bulunması bekleniyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, krizin ele alındığı kabine toplantısının ardından, 10'dan az İngiliz vatandaşının risk altında olduğunu söylemişti.

El Kaide bağlantılı radikal dinci Kanla ‘İmza Atanlar Tugayı’ geçtiğimiz Çarşamba günü doğalgaz tesisine baskın düzenleyerek, rafineri çalışanlarını rehin almıştı.

Militanlar, rehinlerin özgürlüğü karşılığında, Fransa'nın Mali'deki operasyonuna son vermesini ve Cezayir hapisanelerindeki arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyordu.

Militanların ayrıca, ellerinde olduğunu iddia ettikleri 2 ABD’li rehine için 11 Eylül mahkumlarının da salıverilmesini istedikleri ileri sürülmüştü.