Cezayir'de lig maçları askıya alındı

JS Kabylie takımının oyuncusu Albert Ebosse'nin, taraftarların attığı taşın kafasına isabet etmesi sonucu ölümü üzerine, lig maçları süresiz durduruldu.

Cezayir Futbol Federasyonu'nun resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, JS Kabylie takımının Kamerunlu forvet oyuncusu Ebosse'nin maç esnasında taraftarların attığı taşın kafasına isabet etmesi sonucu ölümü üzerine gelecek hafta oynanacak tüm lig maçlarının süresiz durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu kararın Futbol Federasyonu Başkanı Muhammed Rurava'nın başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından, yönetim kurulu üyeleri tarafından, "Şiddetten beslenen ve söz konusu şiddeti sahalara taşıyan kişiler tarafından sorumsuzca sergilenen ve kabul edilebilir bir yanı olmayan davranışlara tepki olarak" alındığı ifade edildi.

Federasyon tarafından Kamerunlu futbolcu Ebosse'nin ailesine 100 bin dolar ödeneceği belirtildi.

Cezayir 1. Futbol Ligi'nde USM Alger ile JS Kabylie takımları arasında dün gece oynanan karşılaşmada USM Alger'in 2-1 galip gelmesi üzerine, JS Kabylie taraftarları sahaya taş ve molotofkokteyli atmış, kafasına taş isabet eden 25 yaşındaki oyuncu Albert Ebosse, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ebosse, profesyonel futbol hayatına 2013 yılında Cezayir'in JS Kabylie takımında başlamıştı.