T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cezayir'de lig maçları askıya alındı

Cezayir'de, Kamerunlu futbolcu Albert Ebosse taraftarın taşlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti

25 Ağustos 2014 10:22

JS Kabylie takımının oyuncusu Albert Ebosse'nin, taraftarların attığı taşın kafasına isabet etmesi sonucu ölümü üzerine, lig maçları süresiz durduruldu.

Cezayir Futbol Federasyonu'nun resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, JS Kabylie takımının Kamerunlu forvet oyuncusu Ebosse'nin maç esnasında taraftarların attığı taşın kafasına isabet etmesi sonucu ölümü üzerine gelecek hafta oynanacak tüm lig maçlarının süresiz durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu kararın Futbol Federasyonu Başkanı Muhammed Rurava'nın başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından, yönetim kurulu üyeleri tarafından, "Şiddetten beslenen ve söz konusu şiddeti sahalara taşıyan kişiler tarafından sorumsuzca sergilenen ve kabul edilebilir bir yanı olmayan davranışlara tepki olarak" alındığı ifade edildi.

Federasyon tarafından Kamerunlu futbolcu Ebosse'nin ailesine 100 bin dolar ödeneceği belirtildi.

Cezayir 1. Futbol Ligi'nde USM Alger ile JS Kabylie takımları arasında dün gece oynanan karşılaşmada USM Alger'in 2-1 galip gelmesi üzerine, JS Kabylie taraftarları sahaya taş ve molotofkokteyli atmış, kafasına taş isabet eden 25 yaşındaki oyuncu Albert Ebosse, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ebosse, profesyonel futbol hayatına 2013 yılında Cezayir'in JS Kabylie takımında başlamıştı.

ETİKETLER

ebossekamerunlu futbolcuöldüsaldırıtaraftarcezayirligler askıya alındı

İlgili Haberler

Taraftarın fırlattığı taş 25 yaşındaki futbolcuyu öldürdü!

Cezayir 1. Futbol Ligi'nde oynanan maçta taraftarların sahaya attığı taş ve molotofkokteyli Kamerunlu futbolcunun başına isabet etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24