Cezayir'de kadınlardan bikini isyanı

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir’de, plaja bikiniyle gitmenin toplumsal açıdan kabul edilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya binlerce kadın destek verdi. Kampanyayı başlatan 27 yaşındaki Sara, “Bikini veya mayoyla yüzmek istismar edilecek veya şoke edici bir durum olarak görülmemeli” dedi.

Ülkede bazı çevreler ‘geleneklere aykırı olduğu’ gerekçesiyle kadınların bikini ile plaja gitmesine karşı. Cezayir basınına konuşan kampanyanın öncüsü Sara, “Bikini plajda yüzmek bir istismar veya şoke edici olarak nitelenmemeli” diye belirtti.

Kampanya grubu 3 bin kişiyi geçen Sara, geçen haziranda plaja ailesiyle gittiğinde fiziksel veya sözlü tepki ile karşılaşabileceği endişesinden dolayı harekete geçme kararı almış.

Gazete Duvar'ın Daily Telegraph'tan aktardığı habere göre, Sara Facebook grubunu haziran ayında ailesiyle gittiği plajda sözlü veya fiziksel tacize uğramaktan korkunca açtı. Facebook’taki açtığı kapalı grubun üye sayısı 3 bin 200’ü geçmiş durumda.

Grubun üyelerinin Cezayir’in bağımsızlık günü olan 5 Temmuz’da düzenlediği ilk ‘bikinili’ etkinliğe sadece 40 kişi gelse de, üç gün sonraki katılımcı sayısı 200 kişiyi buldu. Sara Provincial adlı Cezayir gazetesine yaptığı açıklamada, “Amacımız gürültü çıkarmak veya manşet haber olmak değil. Toplumu nazikçe değiştirmek. Bu da ancak, insanlar hâlâ yasak olduklarını sandıkları bir şeyi görmeye alıştıkça gerçekleştirilebilir” dedi.

Cezayir’de bikini yasak olmamakla beraber, yaygın olarak ‘toplumsal değerlere aykırı’ görülüyor. Kadınlar üzerinde bikini giymemeleri için ağır toplumsal baskı var.