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Dünya

CEZAYİR'DE İŞSİZ BİR KİŞİ KENDİNİ YAKTI CEZAYİR (A.A)

16 Ocak 2011 17:11

-CEZAYİR'DE İŞSİZ BİR KİŞİ KENDİNİ YAKTI CEZAYİR (A.A) - 16.01.2011 - Cezayir'de belediyenin önünde kendisini ateşe veren bir kişi öldü.  Cezayir'deki olay, Tunus'ta devlet başkanının ülkesinden kaçmasıyla sonuçlanan isyanı başlatan intiharı hatırlattı. El Haber gazetesinin bildirdiğine göre, Muhsin Buterfif, Bukhadra şehrinde iş ve ev istemek için belediye başkanıyla görüştükten sonra üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Ağır derecede yanan Buterfif, dün öldü. Buterfif'in ölümü üzerine, başkent Cezayir'in 700 kilometre doğusundaki Tebessa vilayetine bağlı şehirde 100 kadar kişi protesto gösterisi yaptı. Vali de belediye başkanını görevden aldı. Tunus'ta Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin kaçmasıyla sonuçlanan isyan, geçen ay üniversite mezunu bir seyyar satıcının aracına el konulması sonucu, gencin kendisini yakması üzerine başlamıştı. Cezayir'de de geçen haftalarda işsizlik ve hayat pahalılığına karşı isyan çıkmış, resmi rakamlara göre isyanda 2 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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