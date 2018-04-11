Cezayir'de askeri uçak düştü; 257 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'de Boufarik Havaalanı'ndan havalanan bir askeri uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olayda hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. Uçakta 100'den fazla askeri personel olduğu kaydedildi. Olayda en az 257 kişi hayatını kaybetti

Cezayir televizyon kanalı, Ennahar tarafından verilen habere göre kazada 257 kişi hayatını kaybetti. 14 ambulansın olay yerinde olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. BBC’de yer alan habere göre, uçakta Batı Sahra’da bağımsızlık isteyen Cezayir destekli Polisario Cephesi üyeleri de bulunuyordu.

Yerel televizyon kanallarının geçtiği görüntülerde, uçağın enkazından yoğun siyah duman yükseldiği, devlet görevlileri ve bir grup insanın da yardım çalışmalarını izlediği görüldü.

Cezayir Savunma Bakanlığı, kaza ile ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı. Ülkede 4 yıl önce de askeri personel ve ailelerini yaşıyan bir uçak düşmüş, kazada 77 kişi hayatını kaybetmişti