Cezayir greve gidiyor!

T24 - Cezayir Paramedikal Sendikası (SNAP), maaşlarına zam talebiyle eğitim ve medikal sektörü çalışanlarının yarın sabah bir dizi grevi başlatacağını belirtirken, muhalifler de ''sistemin değişmesi talebiyle'' yürüyüş başlatılacağını duyurdu.



SNAP açıklamasında, hastanelerde minimum personelle hizmet verileceğini kaydetti. Eğitim Bakanlığı personelinin de 14 Şubatta başkentte bakanlık binası önünde toplanacağı bildirildi. İşsizlerin de 6 Şubatta Çalışma Bakanlığı önünde toplanacağı ve protesto gösterisi düzenleyeceği belirtildi. Öte yandan, Faslı yetkililer, Mısır ve Tunus'taki olaylarla bir paralellik kurulması girişimlerine karşı uyarıda bulundu. İktidara yakın gazeteler, olası bir ''yayılma'' fikrine karşı çıkarken, çok sayıda Faslının başta El Cezire olmak üzere televizyon kanallarından Mısır'da Mübarek karşıtı protesto gösterilerini an be an takip ettiği belirtildi.



Fas hükümeti de henüz Mısır'daki durumla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.