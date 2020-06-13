Cezayir'den Libya'da 'arabuluculuk' teklifi

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Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesinin Libya'da yapılacak bir barış anlaşması için arabuluculuk yapabileceğini ifade etti.

Tebbun, ülkesinin Libya'daki iç savaş ile ilgili duruşunun askeri hamlelere karşı çıkmak ve tüm taraflara mesafeli durmak olduğunu ifade etti.

Yerel basına açıklamalarda bulunan Cezayir lideri, "Libya'nın başkenti Trablus'u hep bir kırmızı çizgi olarak gördüm. Halife Hafter'in eline geçerse tam anlamıyla bir iç savaş çıkabilirdi ve ülke çökebilirdi" dedi.

Tebbun, Mali'de yaptıkları gibi barış anlaşmasına sponsorluk yapabileceklerini ifade etti.