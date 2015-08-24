Cezaya kızdı, 'Deniz Kızı' heykelini kırdı!

Yunanistan'ın kuzeyindeki turistik Halkidiki yarımadasının Sitonia bölgesinde Kavurotripes sahilindeki ünlü ‘Deniz Kızı’ heykeli yaratıcısının kurbanı oldu. Doğa yapısını bozduğu gerekçesiyle 533 Euro para cezasına çarptırılan heykeltıraş heykeli parçaladı.

1997 yılında Kavurotripes sahilinde kendi imkanları ile 6.6 metrelik ‘Deniz Kızı’ heykelini yapan heykeltraş Dionisios Karipidis, Sitonia Belediyesi’nin birkaç yıl önce ‘doğa yapısını bozuyor’ gerekçesiyle kendisine 533 Euro ceza kesmesine çok kızdı.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, açtığı davayı kaybeden Karipidis, belediyenin “Ya cezayı öde ya da heykeli yıkacağız” ültimatomu üzerine, yazdığı mektupla “Ya 533 Euro’yu ödemeyeceğim, ya da eserimi tahrip edeceğim” diye cevap verdi.

Helketraş Karapidis, önceki gün elinde çekiç ile Kavurotripes sahiline gelerek tehdidini gerçekleştirdi. Karipidis önce çırılçıplak soyundu sonra da çok sayıda Yunan ve yabancı turistin gözleri önünde kendi eserini tahrip etti.