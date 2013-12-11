'Cezasızlık kültürü sona ermeden yaşam hakkı garanti altına girmeyecektir'

Merkez Sur İlçesi Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen ve aralarında Baro, İHD ve Mazlum-Der gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyelerininde bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, 1990'lı yıllarda JİTEM'in merkez olarak kullandığı İç Kaleye yürüyüşe geçti. Yağan kara aldırış etmeden yürüyen grup sık sık, 'Kayıplar bulunsun, failleri yakalansın' sloganları attı. Buradaki eski JİTEM binası olarak bilinen bina önünde toplanan kalabalık ellerinde kayıp kişilerin fotoğrafların yer aldığı dövizleri taşıdı. Basın açıklaması yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi "Cezasızlık kültürü sona ermeden kimsenin yaşam hakkı bu ülkede garanti altına girmeyecektir" dedi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 1990'lı yıllarda devletin görevlileri tarafından infaz mekanı olarak olarak kullanılan JİTEM'in merkezinde olduklarını belirterek, "Yüzlerce insan dışardan, ya da evden alınarak bu binaya getirildi ve bir daha akıbetleri ortaya çıkmadı. O tarihlerde adaletin kapıları kapalıydı. Bu ağır suçların sorumluları soruşturulmadı. Hala binlerce dosya savcıların raflarında soruşturulmayı bekliyor. Yıllardır insan hakları savunucuları olarak bu adaletsizliğe son verilsin diyoruz" dedi.

Son günlerde Yüksekova'da yaşanan toplumsal olaylara da değinen Elçi, "Yüksekova'da bir gösteri sırasında 3 insanımız güvenlik görevlilerinin aşırı ve gereksiz keyfi şiddet kullanımı nedeniyle yaşamlarını yitirdiler. Cezasızlık kültürü sona ermeden kimsenin yaşam hakkı bu ülkede garanti altına girmeyecektir. Bu nedenle biz insan hakları savunucuları olarak yetkilileri yaşam hakkına, insan haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Ve bu hakkı ihlal edenleri kimlikleri, sıfatları ne olursa olsun onları etkili bir şekilde soruşturup adalet önüne çıkarmalarını bekliyoruz" diye konuştu.