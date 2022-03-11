Cezası biten yüzde 80 engelli tutuklu tahliye edilmiyor

İstanbul Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde tutuklu bulunan yüzde 80 engelli Erol Balcı’nın cezasını Ekim 2021’de tamamlamasına rağmen tahliye edilmediği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Erol Balcı, 2016 yılında İstanbul’da “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Balcı, Ekim 2021'de cezasını tamamladı. Balcı'ya sahte kimlik taşıdığı gerekçesiyle 2020 Aralık ayında 1 yıl 4 ay daha ceza verildi. Bu cezası gerekçe gösterilerek tahliyesi engellenen Balcı, cezaevinde sağ gözünü tamamen kaybetti. İhtiyaçlarını koğuş arkadaşlarının yardımlarıyla karşılayan Balcı’nın verdiği dilekçeler ise görmezden geliniyor. Ailesi, avukatları ve Balcı tarafından yazılan dilekçelere bugüne kadar olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmedi.

Balcı’nın ağabeyi Ferzan Balcı, kardeşiyle en son hafta içerisinde telefonla konuştuğunu belirterek, kardeşinin hiçbir ihtiyacının tek başına karşılayamadığını kaydetti. Kardeşinin cezaevine girmeden öncede gözünde sorun olduğunu aktaran Balcı, “Cezaevine girdikten sonra sağ gözünü tamamen kaybetti. Yüzde 80 engelli raporu olmasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Açık görüşe gittiğimde arkadaşları salona gelmesine yardımcı oluyor. Silivri’de 3 aydır sıcak su verilmiyor. Yeterli yemek verilmiyor, ihtiyaçları giderilmiyor. Bizde defalarca tahliyesi için başvurduk. Bize olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmedi. Ev hapsi versinler, en azından biz bakalım” dedi.