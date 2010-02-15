Cezalı vekiller: Ya koruma ya silah

T24 - Polise ve MİT'e ağır silah ithali yetkisi vermesiyle tartışma yaratan yeni Silah Yasa Tasarısı'na bu kez, hapis cezası alan milletvekili ve belediye başkanlarına silah ruhsatı verecek bir düzenleme ekleniyor.







Silah Yasa Tasarısı üzerinde çalışan Meclis İçişleri Alt Komisyonu, geçmişte yüksek hapis cezası alanların da illerde kurulacak komisyon kararıyla silah ruhsatı alabilmesini sağlayacak yeni formül üzerinde duruyor.



Komisyonda gündeme gelen öneriye göre, illerde kurulacak komisyonlar, valinin başkanlığında emniyet müdürü, MİT temsilcisi ve jandarma alay komutanından oluşacak.



Bu tarz bir düzenleme yapılırsa, geçmişte bir yılın üzerinde hapis cezası alan milletvekilleri ile belediye başkanları ve özellikle 12 Eylül öncesinde ceza alan siyasilerin silah ruhsatı alma engeli ortadan kalkacak.



Meclis İçişleri Alt Komisyonu'nun böyle bir çalışmayı yapmasında İçişleri Bakanlığı'na koruma talebinde bulunan ancak kendilerine olumsuz yanıt verilen milletvekillerinin etkili olduğu öğrenildi.



Sicili yüzünden silah da alamayan bu vekiller "Koruma talebimiz geri çevriliyor, o halde silah taşımamızın önü açılsın" diyerek kulis yapıyor.



Tasarıda silah ruhsatı almaya engel hallerden biri olarak gösterilen "bir yıldan fazla hapis cezası almak" durumunun, 5 ya da 10 yıla çıkarılması düşünülüyor.



Ancak ruhsat alacak kişinin 7 ile 10 yıl içinde eşdeğer bir suçu işlememiş olması gerekecek.





