'Cezaevlerinin fiziki şartları iyi değil'

Van'daki cezaevlerini inceleyen TBMM İnsan Hakları Alt Komisyon Başkanı Murat Yıldırım, cezaevlerinin fiziki şartlarının çok iyi olmadığını gördüklerini söyledi.



TBMM İnsan Hakları Alt Komisyon Üyeleri, Van M Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi ile F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme yapmak üzere Van'a geldi.

Komisyonun Başkanı Çorum Milletvekili Murat Yıldırım'ın yanı sıra üyeler, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, AKP Denizli Milletvekili Mithat Ekici, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan ile birlikte cezaevlerinde incelemelerde bulundu.



Van M Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi çıkışında gazetecilere açıklama yapan Komisyon Başkanı Yıldırım, şöyle dedi:

"Biz aynı zamanda işkence, kötü muamele ve cezaevleri inceleme alt komisyonu olarak incelemelerimizi yapıyoruz. Daha önce Metris, Silivri, Tekirdağ F Tipi, Edirne F Tipi, Bandırma Cezaevi, Diyarbakır, Muş ve Erzurum Cezaevlerini inceledik. Şu anda da buraya geldik. Bu incelemelerimiz, aslında rutin incelemelerimizdir."



Kendilerine Van cezaevlerinden mektup yolu ile şikayetlerin ulaştığını bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"Burada da ufak tefek şikayetler vardı. Burada gördüğümüz aksaklıklar, cezaevinin fiziki şartlarının çok iyi olmadığı yönünde. Yani buranın kapasite yoğunluğu var. Cezaevinin eski olmasından kaynaklanan bir durum. Biz bunu raporumuzda belirteceğiz. Yeni bir cezaevinin yapılması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bize gönderilen mektuplarda var. Önleyici tedbirler ve rutin olarak

cezaevlerini inceliyoruz. İnsan hakları ihlallerinin olmaması, onur kırıcı davranışların olmaması, personelle mahkumların iletişiminin sağlanması açısından inceliyoruz. Bunu memnuniyetle söyleyebiliriz ki personelin idari kısmının mahkumlarla iyi diyalog halinde olduğunu görüyoruz."



Komisyonun bugün cezaevlerindeki mahkumlar ve yöneticilerle görüşmelerini tamamlayacağı ve yarın Van'dan ayrılacağı öğrenildi. (aa)