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Yaşam

Cezaevlerindeki gazetecilere Avrupa'dan mektup ANKARA (A.A) 

01 Kasım 2011 18:30

-Cezaevlerindeki gazetecilere Avrupa'dan mektup ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanı Arne König, Türkiye'deki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan gazetecilere birer mektup gönderdi. Türkiye Gazeteciler Sendikasından (TGS) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (FIJ) bölgesel örgütü olan ve Avrupa çapında 260 bin gazeteciyi temsil eden EFJ adına Arne König tarafından imzalanan mektuplar, cezaevlerindeki 63 gazeteciye gönderildi. Uluslararası bir heyetin, 22-24 Kasım tarihlerinde İstanbul ve Ankara'ya gelmesinin programlandığını ifade eden Arne König, mektubunda ''Ailelerinizle ve meslektaşlarınızla görüşmeyi, onlarla dayanışma duygularımızı paylaşmayı arzu ediyoruz. Daha da önemlisi, derhal serbest bırakılmanızı talep etmek üzere, Adalet Bakanı ve milletvekilleri ile görüşeceğiz. Özgür olmanız için geçen yıl bir kampanya başlatmış durumdayız ve hepiniz serbest bırakılmadan bu kampanyayı sona erdirmeyeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

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