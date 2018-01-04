Cezaevlerinde tek tip gerilimi; kadın tutuklular: Gerekirse duruşma salonlarında çıplak kalırız

Tek tip kıyafet uygulamasının son çıkarılan KHK ile resmileşmesiyle cezaevindeki siyasi mahpusların böyle bir dayatmaya karşı eyleme hazırlandıkları öğrenildi. Kadın tutuklular ailelerine “Gerekirse duruşma salonlarında çıplak kalacağız” dediler. Birçok cezaevine ise baksır ve kalın askılı atletlerin alınmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TAYAD’lı ailelerden Naime Emlik oğlu F.K’nin İzmir Şakran Cezaevi’nde tutuklu olduğunu belirterek, “Çocuklarımız tek tip kıyafete karşı dışarda seslerini duyurmamızı istiyor. Bu uygulama başlarsa cezaevi yangın yerine döner.

19 Aralık’ta yaşananlar ortada. Böyle acılar artık yaşamak istemiyoruz” dedi. Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve özel bir dershanede görev yapan öğretmen Hatice Kalkan, 3 Ekim tarihinde Berk Ercan isimli tanığın beyanları üzerine DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonla tutuklandı. İkisi de Balıkesir L Tipi Cezaevi’nde tutuklu. Bölek’in annesi Aygül Bilgi, Kalkan’ın annesi Münevver Çaltek ve TAYAD’lı Naime Emlik tek tip kıyafet dayatmasının resmileşmesinin ardından çocukları için endişelendiklerini söyledi. Naime Emlik, oğlu F.K’nin ilk olarak 1998 yılında tutuklandığını söyleyerek, “Oğlum o günlerde F Tipi cezaevlerine karşı açlık grevine girdi. Oğlum 19 Aralık katliamından yaralı kurtuldu. Kendisine zorla müdahale edildi.

Şimdi OHAL bahane edilerek kazanılan haklar gasp edildi” dedi. Çocuklarının şimdi de tek tip dayatmasıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Emlik, “Çocuklarımız ‘Biz devrimciyiz suçlu değiliz. Bu kıyafetleri giymeyeceğiz. Yırtıp tarihin çöplüğüne atacağız’ diyorlar. Üzücüdür ki kamuoyu tek tip kıyafetin sadece rengini tartıştı. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor, Guantanamo’yu örnek göstererek, ‘Orada giyildi burda da giyilecek’ diyor. Bir Cumhurbaşkanı halkına bunu güzel bir şeymiş gibi gösteriyor. Guantanamo’da insanlara o kıyafetleri giydirip, kafalarını kestiler. Belki 19 Aralık gibi bombalar atamayacaklar çocuklarımızın üzerine ama onları bu kıyafetleri giymeye zorlayacaklar” diye konuştu. Aygül Bilgi ise “Çocuklarımıza götürdüğümüz baksır ve kalın askılı atletler cezaevine alınmamaya başlandı. Çocuklarımıza bu kıyafetleri giydirmeyeceğiz” dedi.