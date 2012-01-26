Cezaevlerinde kapasite aşımı sağlıklı yaşamı zorluyor

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu hükümlü ve tutuklularca cezaevindeki koşullar ve muameleler hakkındaki şikâyetlerle ilgili raporlarını tamamladı. Raporlarda inceleme yapılan Ankara, Gaziantep ve Konya cezaevlerinde ortak problem kapasite üstü kullanım dikkat çekti. Gaziantep Cezaevi Türkiye’nin en kalabalık cezaevi olurken binanın eskiliği nedeniyle rutubet ve iyi ısınmama sorunu yaşandığı belirtildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Konya E Tipi Kapalı, Ankara 1 Nolu L Tipi, Ankara Kadın Kapalı, Gaziantep E Tipi ve Gaziantep H Tipi Kapalı cezaevlerinde yaptıkları incelemelere ilişkin raporlarını hazırladı.

Gaziantep cezaevlerinin durumu hakkındaki raporun sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi.

1) GaziantepE Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan incelemelerde, mahpuslara muamelelerde insanca yaşama hakkına ve insan onuruna aykırı durum, tutum ve davranışlar tespit edilmemiştir.

2) Her iki ceza infaz kurumunun bina olarak durumu yetersizdir. Binalar oldukça eski yapıda ve duvarlarındaki rutubet açıkça görülür vaziyettedir. Ayrıca özellikle E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun geçtiğimiz yıllarda kapasitesi bina olarak artmamasına rağmen mevcudunun üç katına çıkarılmasıyla Türkiye’nin en kalabalık cezaevi olmuştur. Doğal olarak bu durumdan Kurum idaresi sorumlu tutulamaz. Ancak mevcudun fazlalığı havasızlık, temizlikte sorunlar, hükümlü ve tutuklular arasında gerginlikler ve yer olmaması yüzünden yerdeki yataklarda yatma gibi birçok sorununun nedeni olmalıdır. Doğal olarak bu durumdan Kurum İdaresi sorumlu tutulamayacaktır. Kapasite fazlalığı ve bina yetersizliği sorunları genel bir sorun olmakla birlikte ivedilikle çözülmesi faydalı olacaktır.

3) Kurum kantininde yapılan incelemelerde kantin fiyatlarının makul seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ürün çeşitliliği açısından ziyaret edilen diğer infaz kurumlarına oranla daha zengin olduğu gözlemlenmiştir.

4) Sağlık hakkı tüm insanlar gibi tutuklu ve hükümlülerin de en temel haklarındandır. Şüphesiz Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundadaimi görev yapan kadrolu bir doktorun bulunması olumlu bir gelişmedir. Ancak İnfaz Kurumunun toplam mevcudu göz önünde bulundurulduğunda tek başına bir doktorun bütün mahpuslara yeteri kadar muayene zamanını ayırabilmesi olanaksızdır. Bu noktadayapılması gereken ise kadrolu doktor ve diğer sağlık görevlisi sayısının artırılmasıdır.

5) Koğuşlarda sigara içen hükümlü ve tutukluların içmeyenler üzerinde pasif içicilik gibi olumsuz bir etki bırakması kabul edilebilir değildir. İleride bu yönde bir ayrıma gidilmesi sigara içmeyen hükümlü ve tutukluların sağlıklı yaşama haklarını güvence altına alacaktır.

Gaziantep cezaevlerine ilişkin raporun tam metni

Ankara 1 Nolu L Tipi, Ankara Kadın Kapalı cezaevlerine ilişkin raporun tam metni

Konya E Tipi Kapalı Cezaevine ilişkin raporun tam metni