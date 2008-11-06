Cezaevlerinde ilk kez 100 bin sınırı aşıldı

Cezaevleri, doluluk oranı ile rekor kırdı. Türkiye tarihinde ilk kez, cezaevlerinde bulunan mahkum sayısı 100 bini geçti. Ekim ayı sonu itibariyle cezaevlerinde toplam 100 bin 599 tutuklu ve hükümlünün kaldığı öğrenildi



Suç işleme oranlarının her geçen gün arttığı ülkemizde cezaevleri doldu. Türkiye tarihinde ilk kez cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü sayısı 100 bini geçti.

Ekim ayı sonu itibariyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve mahkum sayısı 100 bin 599’a ulaştı. Cezaevinde bulunanların 42 bin 889’u hükümlü, 39 bin 500’ü tutuklu ve 18 bin 210’nu hükmen tutuklular oluşturdu.



Kapasite fazlası 22 bin



Türkiye‘deki 458 ceza ve infaz kurumunun toplam kapasitesi 78 bin 318 kişiyle sınırlı. Ancak, bu rakamın yaklaşık üçte biri yani 22 binden fazla tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde kalıyor.

Kamuoyunda ‘Rahşan affı‘ olarak anılan 21 Aralık 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4616 sayılı ‘23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun‘un yürürlüğe girmesinin ardından 40 bin 518 kişi tahliye edilmişti. Tahliyeler sonrası cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin sayısı 40 bine düşmüştü.



Aradan geçen sekiz yıllık süre içerisinde ceza ve tutukevlerinde 40 bine düşen mahkum sayısı katlanarak 100 bini aştı. En fazla hırsızlık suçunun işlendiği Türkiye‘de bu suçu işlediği iddiasıyla tutuklanan ve hüküm giyenlerin sayısının da 56 bin olduğu öğrenildi.