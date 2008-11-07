Mahkûm sayısının 100 bin kişilik barajı aşmasıyla kırmızı alarm vermeye başlayan cezaevlerinde doktor krizi yaşanıyor. Bakanlık görev yapacak doktor bulamıyor.





Türkiye de bulunan 458 ceza ve infaz kurumunda zaten 250 olan doktor kadrosuna rağmen toplam 67 doktor görev yapıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevinde görevlendirecek doktor, sosyolog, psikolog ve diş hekimi bulmakta zorlanıyor.



Doktora mahkûm maaşı



Ceza ve Tevkifevleri'nde çalışan doktorlar, cezaevinde kalan mahkûmlar gibi, kısıtlı imkânlara sahip.

Hastanelerde görev yapan bir pratisyen hekimin döner sermaye ile birlikte aylık ortalama 3-4 bin YTL maaş aldığına dikkat çeken yetkililer, cezaevinde görev yapan bir hekimin aylık ortalama bin 500 YTL maaş aldığına dikkat çekerek, "İmkanların kısıtlı olduğu ve maaşların da düşük olduğu bir kurumda çalışacak doktor bulmakta zorlanıyoruz" değerlendirmesini yaptılar.



Cezaevlerinde yaşanan doktor, dişhekimi, sosyolog ve psikolog sıkıntısını çözmek için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü harekete geçti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeye başlayan bürokratlar, cezaevinde görev yapacak sağlık personelinin maaşının, hastanelerde görev yapan hekimlerle aynı seviye getirilmesi için kolları sıvadı.



Bakanlık yetkileri, yaşanan doktor sıkıntısının ilerde mahkemelerin işleyişini de etkileyeceğini vurgulayarak, doktor sayısının artması için öncelikle maaşların düzeltilmesi gerektiğini kaydettiler.

