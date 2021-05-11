"Cezaevlerinde bulunan 250 bini aşkın öğrenci eğitim hakkına erişemiyor"

Salgında çevrimiçi eğitimin zorluğu ve yarattığı eşitsizlikler konuşulurken cezaevlerinde bulunan binlerce öğrenci, eğitim hakkına erişmekte sıkıntılarla karşılaşıyor. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hapiste Öğrenci Tematik Alan Temsilcisi Özge Akyüz, cezaevlerinde ders materyallerine ulaşamayan, hangi sınavdan kaldığını bilmeyen, sınav sonucunda üniversiteye yerleşmeye hak kazanmasına karşın kaydını yaptıramayan öğrenciler bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’in haberine göre, Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, 31 Ekim 2019’da Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yaptığı konuşmada hapishanelerde 58 bin 579 öğrenci bulunduğunu açıkladı. 2 yıldır yeni bir veri paylaşılmadığı, konu hakkındaki soru önergeleri yanıtsız bırakıldığı için rakamlar bilinmiyor. Hapishanede öğrenimini sürdürebilecek durumda en az 265 bin 646 öğrenci olduğu biliniyor.

Dış dünyada aynı yaş gruplarına sağlanan öğrenme fırsatlarıyla cezaevinde bulunanlar arasında ciddi bir farklılık ve eşitsizlik durumu söz konusu olduğunu ifade eden Akyüz, “Eğitimler ‘dış’ dünyada online devam ediyor. Dolayısıyla mahpuslar ders notlarına ulaşmakta bu yönüyle de çok zorlanıyorlar. Hapishane idaresinden online eğitimlere katılmayı, bilgisayar kullanmayı talep ediyorlar. Ancak cezaevleri altyapının yetersiz olduğu, böyle bir kullanım sırasında mahpusların yanında personel bulundurulması zorunluluğu, sağlık, güvenlik, teknik aksaklık ve sair gerekçelerle bu talepleri reddediliyor” diye konuştu.